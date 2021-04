Cyberpunk 2077 zapewnił CD Projektowi imponujący, rekordowy zysk

Pomimo premierowych komplikacji, Cyberpunk 2077 przyniósł ogromny zysk CD Projektowi. Firma opublikowała szacunkowe wyniki za 2020 rok.

Premiera Cyberpunka nie należała do specjalnie udanych pod względem wizerunkowym. Recenzje dawały całkiem pozytywny obraz produkcji, ale co z tego, skoro gra praktycznie nie działała na PS4 i Xbox One. Do problemów gry dołożyły się też wieści o rzekomym wycięciu masy zawartości. W efekcie Internet dosłownie eksplodował od dyskusji na temat wyczekiwanego erpega.

Nie przeszkodziło to jednak sprzedaży tytułu. W okresie premiery mówiło się nawet o 13 milionach sprzedanych egzemplarzy i wątpię, aby zwroty graczy znacząco wpłynęły na obecny wynik. Potwierdzają to również świeże wieści prosto od producenta.

Cyberpunk 2077 zagwarantował CD Projektowi świetne wyniki

Jak czytamy w komunikacie CD Projektu, według szacunków, spółka zanotowała 2 139 milionów złotych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 1 154 milionów złotych skonsolidowanego zysku netto. Ponad miliard złotych zysku robi ogromne wrażenie.

Naturalnie najistotniejszym czynnikiem w osiągnięciu takiego wyniku był Cyberpunk 2077, który sprzedał się bardzo dobrze. Dodatkowo swój spory udział miała platforma GOG, a także mikropłatności z Gwinta i sprzedaż starszych gier Redów, jak chociażby Wiedźmin 3 i Wojna Krwi.

Chyba nie trzeba mówić, że to absolutny rekord całej spółki. Dla porównania dodam, że w roku debiutu Dzikiego Gonu, CD Projekt zanotował „tylko” około 340 milionów złotych zysku. Tegoroczne osiągi można bez większych oporów nazwać wielkim sukcesem.

CD Projekt powoli odzyskuje w oczach graczy

Jeśli śledzicie aktualne losy Cyberpunka, to zauważyliście, że CD Projekt zabrał się za łatanie gry pełnią sił. Przed chwilą ukazał się spory hotfix, który wyeliminował niektóre błędy, które uprzykrzały graczom życia po aktualizacji 1.21. Gra jest już w całkiem przyzwoitym stanie i można powiedzieć, że Cyberpunk 2077 odbija się od dna w kwestii dopracowania.

Co więcej, niewykluczone, że gra niedługo powróci do sprzedaży w PlayStation Store. CD Projekt ujawnił, że jest w stałym kontakcie z Sony i zmierza w kierunku spełnienia wytycznych wydawcy, które mają zagwarantować Cyberpunkowi powrót do cyfrowej sprzedaży na PS4 i PS5.

W mojej opinii aktualizacje gry przyniosły oczekiwany skutek i twór ten działa dużo sprawniej. W wersji PeCetowej trudno natknąć się na poważny błąd. Optymalizacja również uległa poprawie i tak naprawdę CD Projekt musi tylko dopieścić wersje na PS4 i Xbox One. Rzeczy jasna nadal nie jest to ideał, ale jest zdecydowanie lepiej względem tego, co ogrywaliśmy i obserwowaliśmy w grudniu zeszłego roku.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.