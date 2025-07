Cyberpunk 2077 niemal z aktualizacją do PS5 Pro. Lepiej nie będzie – twierdzą specjaliści

CD Projekt RED nie planuje oficjalnego patcha dla PS5 Pro, ale aktualizacja 2.3 z obsługą VRR robi sporą różnicę. Gra działa nawet w 90 klatkach na sekundę!

Nowa aktualizacja Cyberpunk 2077, nowa jakość na PS5 Pro

Choć studio CD Projekt RED oficjalnie twierdzi, że nie pracuje nad specjalnym patchem dla Cyberpunka 2077 na PS5 Pro, rzeczywistość może być bardziej zniuansowana. Wraz z ostatnią aktualizacją 2.3, gra zyskała obsługę VRR (Variable Refresh Rate), a według Digital Foundry to „najbliższe, co mamy do dedykowanego patcha”. I trudno się z nimi nie zgodzić.

Dzięki VRR i odblokowaniu klatek, posiadacze PS5 Pro mogą w trybie wydajności osiągnąć nawet 80–90 fpsów. John Linneman z Digital Foundry zaznacza, że poprawa jest znacząca i wyraźnie odczuwalna. Co ciekawe, w trybie jakości z włączonym ray tracingiem framerate też wzrasta – z 30 do około 40 fpsów. To solidny zastrzyk płynności, szczególnie jak na grę, która wcześniej miała z tym problemy.

Niestety użytkownicy bazowego PS5 nie mają powodów do radości. Tryb VRR praktycznie niczego tam nie zmienia. Gra nadal trzyma się 60 klatkach w trybie wydajności i 30 fps w trybie jakości. Innymi słowy, posiadacze podstawowej wersji konsoli mogą tę aktualizację praktycznie zignorować.

Digital Foundry zwraca uwagę, że wciąż jest sporo do poprawienia. Choćby w kwestii ray tracingu czy utrzymania stabilnego framerate’u w bardziej wymagających momentach gry. Mimo to, już teraz widać, że posiadacze PS5 Pro zaczynają odczuwać realne korzyści ze swojego upgrade’u. Pozostaje czekać, czy CD Projekt RED zdecyduje się jednak na pełnoprawną aktualizację zoptymalizowaną pod nową konsolę.

Źródło: Wccftech