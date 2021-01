Crying Suns za darmo w EGS. Za tydzień Star Wars Battlefront 2!

Od dziś przez kolejny tydzień w sklepie Epic Games możemy odebrać bez opłat grę Crying Suns. Natomiast za tydzień twórcy Fortnite’a zaoferują FPS-a Star Wars Battlefront 2.

Epic Games zakończyło ubiegły rok z przytupem, rozdając przez kolejne 15 dni ciekawe prezenty. Kto śledził akcję, mógł zgarnąć za darmo takie tytuły jak Cities: Skylines, Oddworld: New ‚n’ Tasty, Tropico 5 czy Jurassic World Evolution. Niektórzy przewidywali, że na tej akcji zakończy się rozdawanie gier przez Epików, niemniej tydzień temu okazało się, że w 2021 firma nadal kontynuuje swój zwyczaj, wyciągając tym razem z kapelusza Crying Suns.

Produkcja jest dostępna od dzisiaj przez kolejny tydzień. Aby przypisać ją do biblioteki, logujemy się na swoje konto, wchodzimy pod ten adres i klikamy przycisk Pobierz.

Crying Suns to połączenie gry taktycznej i rogue-lite, w którym trafiamy do kosmosu, by jako dowódca floty uratować ludzkość przed zagładą. Toczymy boje taktyczne na siatkach heksów oraz eksplorujemy planety w poszukiwaniu surowców.

W czwartek 14 stycznia o godzinie 17:00 Crying Suns wróci do swojej starej ceny; od tego momentu na platformie Epików będziemy mogli upolować kolejną darmoszkę. Wiemy już, że będzie to Star Wars Battlefront 2, czyli nastawiona na rozgrywkę multiplayer strzelanina FPP w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Epic Games rozda tę produkcję w Edycji Świątecznej.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.