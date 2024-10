Kapitalny survival horror z PS5 również na PS4. Jest data premiery

Crow Country to gra inspirowana klasykami rodem z pierwszego PlayStation. Oprócz oprawy graficznej nawiązującej do lat 90., tytuł przeniósł też “duszę” minionych czasów do współczesności, robiąc to po prostu kapitalnie. Ten survival horror został wydany w zeszłym roku na komputery PC oraz konsole PS5 i Xbox Series. Wielu się dziwiło, dlaczego na starszych sprzętach nie możemy zagrać, wszak nie jest to arcydzieło wymagające mocnych podzespołów. No i dzisiaj mamy dla Was świetne wieści – jest data premiery na PS4 oraz Nintendo Switch.

Crow Country z datą premiery na PS4 i Nintendo Switch

Crow Country zadebiutuje na PlayStation 4 i konsoli od Big N już niedługo, dokładnie 16 października. Warto zainteresować się tym tytułem, jeśli staroszkolna oprawa Wam nie przeszkadza. Produkcja posiada przytłaczająco pozytywne opinie na Steam, gdzie sponad 3,2 tys. graczy aż 98% dało łapkę w górę.

Akcja gry przenosi nas do 1990 roku, gdzie trafiamy do zamkniętego wesołego miasteczka. Dwa lata wcześniej zniknął tutaj w niewyjaśnionych okolicznościach Edward, a my staramy się rozwiązać zagadkę. Jak napisano na karcie produktu w PS Store, to gra z gatunku survival horror, w której zmierzysz się z łamigłówkami i zagadkami, przemierzając upiornie cichy park rozrywki. Nie daj się zwieść bajkowemu otoczeniu, bowiem w Crow Country ziścił się koszmar.

Są chętni na takie klimaty? Zerknijcie na świeżutki trailer:

Źródło: YouTube