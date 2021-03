Conqueror’s Blade z niespodzianką dla polskich graczy. Rusza nowy sezon

Twórcy Conqueror’s Blade mają świetną wiadomość dla polskich graczy. Produkcja będzie dostępna w naszym języku, a do tego właśnie wystartował nowy sezon rozgrywek.

Jeśli jesteście na bieżąco z grami MMO, to z pewnością słyszeliście o nietypowej, darmowej produkcji Booming Tech łączącej w sobie cechy takich gier jak Mount & Blade oraz For Honor.

Gracze wcielają się w niej przywódców ogromnych armii i ścierają się na rozległych mapach. Potyczki są dynamiczne i wymagają zastosowania odpowiedniej strategii. Twórcy mają do przekazania graczom z Polski bardzo sympatyczne wieści.

Conqueror’s Blade wkrótce dostępne po polsku

Tytuł ten już 30 marca otrzyma oficjalną, polską wersją językową. Obejmie ona całą zawartość dostępną w grze. Dodatkowo na stronie produkcji znajdziemy też artykuły i najświeższe informacje o tytule w naszym rodzimym języku.

Nastaje nowa epoka sztuki wojennej. Z wielką radością oznajmiamy, że rozszerzamy granice naszego świata i witamy Polskę na polu bitwy w Conqueror’s Blade! Społeczność Polaków może z niecierpliwością czekać na pójście w bój, gdyż pełna polska wersja językowa będzie dostępna 30 marca. Już od dziś możesz użyć metod płatności dostępnych w Polsce i zapłacić polską walutą za przedmioty w CB na MY.GAMES Market i Steamie, ale i podczas kupowania pakietów kolekcjonerskich – czytamy w komunikacie prasowym

Co więcej, zyskamy całkiem korzystny przelicznik wirtualnej waluty. 100 suwerenów wyceniono na 3.5 złotego, a dla porównania warto wspomnieć, że w innych krajach za tyle samo waluty zapłacimy 1 euro. Nie musimy się więc martwić o niekorzystne względem innych regionów przeliczniki, co często bywa problemem w grach MMO.

Poniżej znajdziecie najnowszy trailer gry w języku polskim.

Nowy sezon rozgrywek Conqueror’s Blade

Dodanie polskiego języka zgrywa się ze startującym właśnie siódmym sezonem gry. Twórcy wprowadzają w nim jednostki inspirowane wikingami, nową mapę i świeże mechaniki zabawy. Nowości jest całkiem sporo i w tym momencie w grze znajdziemy 80 różnych jednostek i 11 różnych klas broni. Graczy na serwerach nie brakuje, więc nie musicie się martwić o długi czas oczekiwania na połączenie.

Dodatkowo wydawca twierdzi, że teraz jest najlepszy moment na wejście do świata Conqueror’s Blade. Jeśli szukacie darmowej i niecodziennej gry MMO, to chyba warto spróbować. Oceny na Steam wskazują, że to całkiem przyjemny tytuł, choć zdecydowanie nie jest to pozycja dla każdego.

Conquerors Blade jest na ten moment dostępne tylko i wyłącznie na PC. Grę można pobrać za darmo na platformach Steam i MY.GAMES Store.

