Conor McGregor nie chce walczyć z Loganem Paulem

Conor McGregor, były podwójny mistrz UFC, od dłuższego czasu budzi emocje w świecie sportów walki. Jego potencjalne pojedynki z braćmi Paulem – Loganem i Jakem – były przedmiotem licznych spekulacji. Jednak najnowsze doniesienia wskazują, że McGregor nie jest zainteresowany walką z Loganem Paulem.

Wstępne rozmowy o walce w Indiach

W grudniu 2024 roku McGregor ogłosił, że prowadzi wstępne rozmowy na temat walki bokserskiej z Loganem Paulem w Indiach. W mediach społecznościowych napisał: “Jestem w trakcie wstępnych ustaleń z rodziną Ambani, aby zmierzyć się z Loganem Paulem w pokazowym boksie w Indiach. Zgodziłem się. Następnie będę starał się o powrót do Oktagonu.”

Jednakże, mimo tych deklaracji, eksperci i osoby z otoczenia McGregora sugerują, że Irlandczyk nie jest rzeczywiście zainteresowany takim pojedynkiem.

Wątpliwości ekspertów

Matt Brown, zawodnik UFC, w rozmowie z “The Fighter vs. The Writer” stwierdził: “Czy on zawalczy z Loganem Paulem? To dobre pytanie, ale nie znam na nie odpowiedzi. Czy on zawalczy w UFC? Wydaje mi się, że dziś jest to już jasne, że tego nie zrobi. Myślę że istnieje możliwość, że on zawalczy poza UFC, jeśli UFC wyrazi na to zgodę. Nie wiem czy UFC będzie maczało w takiej walce palce. Ostatecznie jednak jestem pewny, że on nie zawalczy już nigdy w UFC.”

Amir Khan sugeruje walkę z Jakem Paulem

Dodatkowo, były mistrz boksu Amir Khan zasugerował, że McGregor powinien raczej rozważyć walkę z Jakem Paulem, młodszym z braci, który ma lepsze osiągnięcia w boksie niż Logan. Khan powiedział: “Jeśli spojrzysz na walkę Logana z Mayweatherem, wszedł na ring i go pokonał, więc jestem pewien, że Conor mógłby zrobić to samo. Nie sądzę, żeby Logan był tak dobry jak Jake. Myślę, że Jake jest lepszy z nich dwóch.”

Jake Paul stawia warunek

Warto również zauważyć, że Jake Paul wyraził zainteresowanie walką z McGregorem, ale postawił warunek, że Irlandczyk musi najpierw przejść odwyk. Jake Paul stwierdził: “Nie obchodzi mnie ten facet. On musi iść na odwyk.”

Plany McGregora na przyszłość

Obecnie McGregor ma jeszcze dwie walki na kontrakcie z UFC i planuje zakończyć współpracę z organizacją w 2025 roku. W rozmowie z Arielem Helwanim powiedział: “Wrócę w 2025 roku. Zobaczymy. Mój rywal ma zaplanowaną walkę. Jest jak jest. Przyjąłem to i idę dalej. Moją pracą są treningi, bycie w formie i jedno jest pewne – kiedykolwiek, gdziekolwiek, będę w 100% gotowy. Na tym mogę się skupić. Kto wie co dalej? Nieważne, nieważne kto będzie rywalem. Najważniejszy będzie powrót. Chciałbym, żeby to był Chandler, chciałbym to rozwiązać więc życzę mu wszystkiego najlepszego z Oliveirą, zobaczymy jak to pójdzie. Zostały mi dwie walki i muszę je zrobić w 2025 roku. To ziemia obiecana. Nie wiem kiedy to będzie dokładnie, nikt tego nie wie. Jestem zawodnikiem, który generuje największe zainteresowanie na tej planecie. Zobaczymy co się wydarzy po tych dwóch walkach, czy będę wolnym agentem, nie jestem pewny co będzie.”

Co dalej?

Podsumowując, mimo wcześniejszych zapowiedzi o potencjalnej walce z Loganem Paulem, obecne informacje sugerują, że Conor McGregor nie jest zainteresowany takim pojedynkiem. Jego priorytetem pozostają dwie ostatnie walki w ramach kontraktu z UFC, które planuje zrealizować w 2025 roku.