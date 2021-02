Codemasters ma zalać rynek grami wyścigowymi. EA opowiada o nowej inwestycji

Electronic Arts ma bardzo ambitne plany na wykorzystanie swojego nowego nabytku. Codemasters ma wypuszczać całą masę gier.

Jakiś czas temu zrobiło się głośno o przejęciu Mistrzów Kodu przez Electronic Arts. Umowa nadal czeka na zatwierdzenie ale to właściwie pewne, że studio trafi pod skrzydła Elektroników.

EA ma już ambitne plany na wykorzystanie swojego świeżego zespołu wartego 1.2 miliarda dolarów. Studio podzieliło się perspektywami na przyszłość swojego segmentu gier wyścigowych na finansowym podsumowaniu zeszłego kwartału.

Jak podaje portal VideoGamesChronicle, EA chce, aby Codemasters pomogło w wypuszczaniu przynajmniej jednej gry wyścigowej rocznie. Na papierze brzmi to na dość dużą liczbę, ale nie zapominajmy, że studio ma w zanadrzu takie serie jak symulator F1, Dirt i Grid i Project CARS. W połączeniu z Need for Speed daje to naprawdę pokaźny wachlarz różnych możliwości.

Codemasters zyska na przejęciu dostęp do większej ilości zasobów, co bez wątpienia odbije się na oferowanych przez studio produkcjach. Najpewniej umowa wpłynie też w jakiś sposób na model biznesowy gier Mistrzów Kodu, ale to będziemy mogli zweryfikować dopiero za jakiś czas.

EA celuje w zostanie światowym liderem gatunku gier wyścigowych. Z Codemasters na pokładzie wcale nie brzmi to jak wielkie marzenia, a coś całkiem realnego. Zobaczymy, czy z tego połączenia faktycznie wyniknie coś ciekawego.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.