Twórcy Dirt i gier F1 udostępnili pierwsze szczegóły nowej gry. Będzie ogromna

Codemasters Ceshire, twórcy m.in. wyścigowej gry Dirt 5 zajęli się już produkcją swojego kolejnego dzieła. Ogłoszenie o prace nastraja dość pozytywnie.

Codemasters zostało w bieżącym roku przejęte przez EA. Jeden z oddziałów firmy zajął się tworzeniem kolejnej, „ambitnej” produkcji. Czymże może ona być?

Codemasters obiecuje sporo

Na stronie ogłoszeń o pracę od EA znajdziemy od niedawna nowe ogłoszenie ze studia Codemasters Cheshire. Są to deweloperzy odpowiedzialni m.in. za ostatnią część cenionej serii Dirt z numerem 5.

Brytyjskie studio powstało jako swego rodzaju wskrzeszenie zasłużonego Evolution Studios, znanych z takich produkcji jak choćby Drive Club czy Motorstorm. Nie da się ukryć, że twórcy ewidentnie specjalizują się w tworzeniu gier wyścigowych.

Nowe ogłoszenie o pracę dotyczy stanowiska „Development Managera”. To stanowisko znacznie bardziej „techniczne” niż artystyczne – osoba na nim odpowiadać będzie za pilnowanie terminów, przepływ informacji między deweloperami czy planowanie. Nas interesuje jednak konkretny fragment ogłoszenia.

Pod kierownictwem dyrektora ds. rozwoju i przy wsparciu zespołu produkcyjnego będziesz pomagać w produkcji kolejnego kluczowego projektu studia – który zapowiada się na najbardziej ambitną i największą grę, jaką Codemasters stworzyło od ponad dekady! Ogłoszenie o pracę

Nie ma co – brzmi to dość ambitnie. Szczególnie że niedawno EA przejęła Codemasters, a w tym także ich studio w Cheshire. Nie wiemy niestety, czy nowy projekt to zupełnie nowa marka, czy kolejna część serii znanej już graczom.

Warto zwrócić uwagę na to, że Dirt 5 zebrał dobre oceny od krytyków, chociaż gracze nie pozostawili na nim suchej nitki. Wielu z nich nie spodobały się drastyczne zmiany w formule w serii. Część zwracała uwagę na błędy czy nierówny poziom trudności.