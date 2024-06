Ile zarobiło Clout MMA 5? Kwota za PPV nie powala…

Jesteście ciekawi, ile Clout MMA 5 zarobiło na sprzedaży dostępów do transmisji z gali? W sieci pojawiły się informacje według których liczba sprzedanych praw do oglądania nie była może niska, ale wciąż nie zapewniła satysfakcjonującego zarobku. Okazuje się, że organizatorzy niekoniecznie mają powody do nadmiernego zadowolenia.

Clout MMA 5 i sprzedaż PPV. Ile zarobili?

Podczas jednego z ostatnich programów Dwa Bieguny podano nieoficjalną informację dotyczącą liczby sprzedanych PPV na galę Clout MMA 5. Według tego organizatorom udało się sprzedaż między 160 a 180 tysięcy PPV. Biorąc pod uwagę dolną granicę, to zysk wynoszący około 6 milionów złotych. Dużo czy mało? Raczej średnio.

Zobacz też: FAME MMA rozbija bank! W puli ponad 2 miliony złotych

Warto pamiętać, że nie są to dokładne dane, czy informacje przekazane przez samych organizatorów. Warto zatem podchodzić do nich z pewnym dystansem i brać poprawkę na błędy czy niedopowiedzenia. Ostatecznie jednak dają nam one pewny pogląd na szacunkowy zarobek osiągnięty przez PPV. Nie są to oczywiście pieniądze małe, ale…

Koszt organizacji takiej gali jest spory. Najwięcej kasy pochłaniają choćby gaże uczestników, a ci z pewnością nie żądali małych pieniędzy. Pozwala to stwierdzić, że wynik osiągnięty przez sprzedaż transmisji nie okazał się być aż tak satysfakcjonującym.

Źródło: boop.pl