Clair Obscur: Expedition 33 wreszcie z minimapą. Mod ratuje grę

Gracze Clair Obscur: Expedition 33 na PC mogą już teraz pobrać świetny mod do gry. Ten pozwala korzystać z minimapy podczas rozgrywki.

Ten mod do Clair Obscur: Expedition 33 jest obowiązkowy

Clair Obscur: Expedition 33 to jeden z największych hitów 2025 roku — gra, która zachwyca wizualnie, narracyjnie i mechanicznie. Ale mimo całego swojego kunsztu, miała zaskakujący brak: brak minimapy. W erze otwartych światów i nawigacyjnych udogodnień to dość kontrowersyjna decyzja twórców. Na szczęście, z pomocą przyszła społeczność modderów. Użytkownik paboyafx przygotował modyfikację, która dodaje do gry prostą, ale bardzo użyteczną minimapę.

Mod działa zaskakująco intuicyjnie: wystarczy nacisnąć M, aby ją włączyć lub wyłączyć. Można ją też swobodnie przybliżać i oddalać (od 0.25x do 3x), korzystając z klawiszy Num – i Num +. Instalacja jest równie przystępna — można użyć Mod Loadera lub UE4SS Experimental, a wszystkie instrukcje i pliki znajdują się na stronie NexusMods. Dla wielu graczy to mała rzecz, ale ogromna zmiana w codziennej rozgrywce — bo nie każdy lubi błądzić po fantastycznym, lecz zagmatwanym świecie bez żadnego wsparcia.

Minimapa jest do pobrania na Nexus Mods.

To jednak tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o mody do Expedition 33. Społeczność graczy nie śpi i stale rozwija grę o kolejne funkcje: od ClairObscurFix (usuwający limit 30 FPS i upiększający cutscenki), przez tryb kooperacji dla czterech graczy, aż po Ultra+ Graphics Mod, który podnosi jakość cieni, odbić i oświetlenia. Są nawet dodatki eksperymentalne, jak DLSS 4 Frame Gen (niestety za paywallem) czy ulepszenia Ray Tracingu. Dzięki tym fanowskim inicjatywom, Clair Obscur: Expedition 33 rośnie nie tylko jako gra, ale jako żyjący projekt, który z każdą modyfikacją staje się pełniejszy — być może właśnie taki, jaki powinien być od początku.

Źródło: dsogaming.com