Civilization 7 debiutuje. Negatywne recenzje graczy

Wczoraj odbyła się premiera siódmej głównej części bestsellerowej serii strategii turowych od Firaxis Games, Civilization. Czekaliśmy na to dość długo, ponieważ poprzednia część, czyli słynne Civilization 6, zadebiutowała na rynku jeszcze w październiku 2016 roku. Czy warto więc było czekać prawie dekadę? Cóż, na to pytanie odpowiedź na pewno nie jest jedna. Gracze wyraźnie dają jednak twórcom do zrozumienia, że nie jest najlepiej. Gra na pewno mogłaby być znacznie bardziej dopracowana.

Negatywne recenzje Civilization 7 na Steam. Gracze nie są zadowoleni

W chwili pisania tej wiadomości na platformie Valve sytuacja Civilization 7 prezentuje się średnio. 51% z ponad 14 tysięcy recenzji użytkowników to opinie pozytywne, co plasuje grę w kategorii Mieszane recenzje. Oczywiście, na popularność tytuł narzekać nie może – w szczytowym momencie w grze bawiło się ponad 80 tysięcy graczy, a aktualnie liczba ta oscyluje w okolicach 35-40 tysięcy.

W recenzjach bardzo dużo użytkowników zwraca uwagę na kiepski interfejs, który przez niektórych określany jest nawet jako „bezużyteczny”. Wieloletni fani serii twierdzą, iż jak na standardy serii Civilization, siódemka wypada kiepsko pod praktycznie każdym względem – jeden z graczy zauważył, że słynny catchphrase „One. More. Turn.” nie ma w tej części znaczenia, ponieważ po wygranej gra po prostu się kończy i nie można zagrać „jeszcze jednej tury”.

Po kilku minutach jest po prostu… rażąco niedokończona, zwłaszcza jak na standardy Civ. Interfejs użytkownika to totalny chłam, wszystko wygląda tandetnie, a ikony zasobów wyglądają jak obrazy stockowe z 1998 roku. Nie ma żadnego zauważalnego aspektu dbałości o grę, a tego nigdy nie spodziewałem się po Firaxis. Porównując ten niedokończony bałagan do wersji Civ VI, to jak noc i dzień.

– czytamy w recenzji użytkownika Cool CGI Dog.

Jeśli chodzi o recenzje dziennikarzy branżowych, tutaj Sid Meier’s Civilization 7 posiada aktualnie średnią 80/100 w serwisie Metacritic.

Czy Firaxis Games odpowie na krytykę i skupi się na poprawkach? Czas pokaże. Przypomnijmy, że Civilization 7 jest dostępne na PC, PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series X/S oraz na Nintendo Switch.

Źródło: TheGamer