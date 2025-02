Avowed to niewątpliwie jednak z bardziej wyczekiwanych produkcji tego roku, przynajmniej jeśli chodzi o gatunek RPG. Zadebiutować ma już niedługo, bo za dokładnie siedem dni. Tytuł, za którego stworzenie odpowiada studio Obsidian Entertainment, zabierze nas do uniwersum docenionej przez graczy serii Pillars of Eternity, do świata Eory. Wszyscy, którzy wyczekują niecierpliwie premiery, mogą już rozpocząć pobieranie gry. Tym samym poznaliśmy także rozmiar plików.

Avowed gotowe do przedpremierowego pobrania. Znamy rozmiar plików

Obsidian Entertainment wraz z Microsoftem potwierdzili, że pliki są już dostępne do pobrania na tydzień przed debiutem gry. Przy okazji ujawniono całkowity rozmiar plików. Wygląda na to, że Avowed ostatecznie waży około 75 GB. Pobieranie mogą rozpocząć gracze, którzy złożyli zamówienia przedpremierowe, a także posiadacze aktywnych subskrypcji Xbox Game Pass i PC Game Pass. Nieco później, bo 13 lutego, pliki zostaną odblokowane do pobrania dla posiadaczy wczesnego dostępu, oraz oczywiście 18 lutego dla wszystkich pozostałych graczy.

Warto jednak zaznaczyć, że użytkownicy zgłaszają niewielkie rozbieżności w rozmiarze plików. Ten waha się od 71 do 73 GB. Oficjalnie jednak wymagane jest 75 GB wolnego miejsca na dysku, więc lepiej tyle właśnie posiadać.

Avowed zadebiutuje na rynku 18 lutego bieżącego roku na PC oraz Xbox Series X/S. Jest to pierwsza produkcja osadzona w Eorze od czasu premiery Pillars of Eternity 2: Deadfire w 2018 roku. Jest RPG-iem akcji, w którym wcielamy się w wysłannika Imperium Aedyr. Po przybyciu do Żywych Ziem naszym głównym zadaniem jest zbadanie tajemniczej plagi. Deweloperzy obiecują powrót do klasycznych mechanik gatunku, tyle że w unikalnym wydaniu poprzez zaoferowanie bardziej dynamicznego systemu walki oraz większej swobody w kreowaniu postaci.

