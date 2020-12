HBO Max najgorszą platformą VOD? Tak uważa Christopher Nolan

Christopher Nolan ma zastrzeżenia dotyczące HBO Max.

Christopher Nolan to znany i ceniony reżyser, który za swoją twórczość został nagrodzony wieloma statuetkami. Pierwsze filmy zaczął kręcić w wieku siedmiu lat, gdy otrzymał od ojca kamerę 8 mm. Odpowiada za takie widowiska jak: Tenet, Dunkierka, Mroczny Rycerz, Prestiż czy Memento. Jego produkcje czerpią z takich dyscyplin jak socjologia, filozofia i podejmują często temat ludzkiej natury.

Nolanowi nie podoba się pomysł, by premiery studia Warner Bros trafiały jednocześnie do kin i na platformę HBO Max (pisaliśmy wczoraj, że zasada ta znajdzie zastosowanie w odniesieniu do amerykańskiego rynku). Brytyjczyk jest zdania, że pomysł jest nietrafiony. W jego odczuciu decyzja nie ma sensu ekonomicznego, a wielu filmowców obudziło się odkrywając, że pracują dla najgorszego serwisu steamingowego.

Co sądzicie o słowach reżysera? Internauci są podzieleni. Część z nich uważa, że strategia HBO odbije się firmie czkawką. Inni natomiast sądzą, że nie ma co żałować kin, bo przyszłość leży w streamingu.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.