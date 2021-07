„STALKER po polsku” gotowy do premiery. Nowy zwiastun Chernobylite powala klimatem

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Twórcy Chernobylite zaprezentowali nowy zwiastun. Gra jest już praktycznie gotowa do premiery i wkrótce trafi w pełnej formie na rynek.

W czerwcu poznaliśmy datę premiery survival horroru RPG od gliwickiego studia The Farm 51. Zespół wydał niedawno ostatnią aktualizację do wczesnego dostępu gry i można powiedzieć, że tytuł jest już gotów do premiery.

Ostatni patch wprowadził poprawki błędów, dodał nowe opcje językowe i usprawnił ogólne wrażenia z rozgrywki. Pełną listę zmian i nowości znajdziecie w tym miejscu.

Przy okazji otrzymaliśmy nowy zwiastun Chernobylite. Przedstawia on historię głównego bohatera, w którego butach przemierzymy Strefę Wykluczenia. Jeśli lubicie klimat STALKER-a i Metro, z pewnością spodoba Wam się poniższy materiał. Jest mrocznie, dziwacznie i dynamicznie.

Chernobylite było we wczesnym dostępie przez dość długi okres czasu. Gra cieszyła się w międzyczasie bardzo dobrymi opiniami i wielu graczy twierdzi, że to mocno niedoceniany tytuł. W tej chwili gra może pochwalić się 76% pozytywnych recenzji na platformie Steam.

Oczywiście ostateczną jakość produkcji zweryfikujemy dopiero po pełnej premierze. Każdy Early Access ma też swoje problemy i warto wstrzymać się z podjęciem decyzji o zakupie do debiutu.

Gra ukaże się 28 lipca na PC. Kupimy ją na Steam, GOG oraz Epic Games Store. Premiera na konsolach odbędzie się później, choć nie poznaliśmy jeszcze konkretnego terminu.