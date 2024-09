Ile kosztuje iPhone 16? Jest zadziwiająco... tanio!

Ceny iPhone 16 w Polsce zaskakują

Jak co roku, tak i tym razem Apple zorganizowało swoje flagowe wydarzenie we wrześniu, aby zaprezentować nową serię telefonów. Tym razem pokazano nam iPhone 16, najnowszy model kultowej serii smartfonów, który już niedługo trafi na rynek. Jak to z reguły bywa, mamy do czynienia z ewolucją, nie zaś rewolucją. Co gorsza, część funkcji nadal pozostaje dla polskich konsumentów niedostępna. Siri nadal nie mówi po polsku, a Apple AI nie będzie dostępne w Europie. Przynajmniej na razie.

W tym wszystkim znaleźć można jednak i dobre informacje, czego przykładem są ceny iPhone 16 w Polsce. Poniżej znajdziecie wszystkie nowe modele i kwoty, od jakich można je będzie kupić (w podstawowym wariancie pamięci, dla bazowego modelu 16 to 128 GB):

iPhone 16 – od 3999 zł

iPhone 16 Plus – od 4499 zł

iPhone 16 Pro – od 5299 zł

iPhone 16 Pro Max – od 6299 zł

Zobacz też: Gry za darmo na Steam. Dzisiaj aż 25 tytułów, pełne wersje i dema (9 września)

Dość widoczną zmianą jest nowa wyspa aparatów w podstawowych modelach. Ta została nieco zmniejszona, a dwa obiektywy upakowano na niej zdecydowanie ciaśniej. Wygląda to w następujący sposób:

Coolest new iPhone 16 feature? The camera control button! pic.twitter.com/6NpcIb8NTW — iJustine (@ijustine) September 9, 2024

Jeżeli chodzi o modele Pro i Pro Max, to mamy do czynienia z większymi ekranami. Urosły one o 0,2 cala, w związku z czym iP 16 Pro ma teraz ekran 6,3″, a model Pro Max aż 6,9″. Wszystkie nowe iPhone’y 16 otrzymały nowy przycisk na bocznej ramce, który pozwoli szybko uruchomić aparat. Dużą nowością w zakresie mobilnej fotografii jest dodanie do modelu Pro możliwości korzystania z 5-krotnego zooma optycznego. Ten rok temu był dostępny tylko w najdroższym Pro Max.

Kiedy premiera iPhone’a 16?

Przedsprzedaż modeli 16 i 16 Plus ruszy 13 września, a tydzień później dostępne będą w sklepach.

Źródło: geekweek.pl