Wartości firmy CD Projekt zmniejszyła się o 9 miliardów złotych!

Akcje spółki Cd Projekt spadły o około 25%. Ostatnie wydarzenia przyczyniły się, do tego stanu rzeczy.

Przesunięcie premiery Cyberpunka 2077, musiało mieć wpływ na sytuację giełdową firmy CD Projekt, spadki są więc zauważalne. Gry komputerowe zostały uznane przez analityków za branżę, która mocno skorzysta na pandemii. Bywają niemniej sytuacje, gdy data wydania gry zostaje przełożona i wówczas może się to odbić na stanie finansowym firmy.

Obecnie mamy do czynienia z najniższym poziomem ceny akcji, począwszy od połowy kwietnia bieżącego roku. Piątkowe notowanie zakończyło się dla CD Projektu z kursem na poziomie 335 złotych, jest to wyniki mniejszy o około 25% w stosunku do sierpniowego okresu.

Jeśli planujecie zacząć grać na giełdzie, macie obecnie możliwość by tanim kosztem zainwestować w akcje polskiego potentata. Ich zakup powinien się zwrócić w momencie, gdy Cyberpunk 2077 ukaże się na rynku. Chyba, że premiera zostanie przełożona po raz czwarty… Tego niestety nie wie nikt, gra na giełdzie obarczona jest pewnym ryzykiem.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.