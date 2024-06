Zapowiedziana 20 lat temu, a potem wielokrotnie anulowana gra jednak żyje i wyjdzie w tym roku

Seawolf Studio wraz z wydawcą SNEG rychło w czas przypomnieli sobie o grze, która w zasadzie powstała, ale jednak nigdy nie ujrzała światła dziennego. No, przynajmniej oficjalnie.

Captain Blood jednak żyje

Pamiętacie jeszcze Duke Nukem Forever? Gra powstająca tak długo, że równie mogłaby nie wyjść, okazała się kompletną kaszaną i memem samym w sobie. Mam niebezpieczne przeczucie, że z Captain Blood będzie tak samo, ale… chyba i tak zagram. Głównie dlatego, że swego czasu faktycznie czekałem, aż produkcja ta ujrzy światło dzienne. A potem pewnie odrzucę ją w kąt i zapomnę.

Pierwotnie zwane Age of Pirates: Captain Blood pierwszy raz zapowiedziano w 2004 roku, z intencją, iż gra trafi na konsole Xbox (i chyba PC, ale już sam nie pamiętam) około 2006 roku. Tak się oczywiście nie stało, bo wkrótce później tytuł zaliczył restart. NIeco później pokazano ją ponownie, ale po chwili znów zrestartowano produkcję. Teraz nowi twórcy zobowiązali się podejść do tematu od nieco bardziej “dorosłej” strony. W 2006 roku development zwolnił, gdyż projekt zrestartowano ponownie, aby w wyniku prawnych konfliktów zakopać grę (niby) na dobre. Captain Blood znane jest więc z tego, że mimo tak wielu restartów i powstawania przez 10 lat, nigdy nie wyszło.

A przynajmniej oficjalnie, bo gra w wersji 1.0 wyciekła niegdyś na pirackich stronach, gdzie dostępna jest nawet po dziś dzień. W końcu, w 2024 roku, doczekaliśmy się chyba najbardziej niespodziewanej zapowiedzi od wielu, wielu lat. Gra wraca, tym razem stoi za nią Seawolf Studio (które zajmowało się nią już wcześniej), a wydawcą została firma SNEG. Poniżej zobaczycie zwiastun nowej przygody, który wygląda dokładnie tak, jak myślicie – jak gra powstają przez 10 lat, a potem anulowana i wydana po ponad kolejnych 10 latach.

Dla porównania – poniżej zobaczycie wersję gry, która wyciekła do sieci jeszcze dawno temu. Wiele się więc nie zmieniło, choć twórcy obiecują, iż dostosują wszystko do współczesnych maszyn. Będzie to nadal brutalny hack’n’slash o piratach, stanowiący adaptację powieści Kapitan Blood autorstwa Rafaela Sabatiniego z 1922 roku. Captain Blood w nowej wersji trafi na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 oraz Nintendo Switch podobno na jesień 2024 roku.

Źródło: Steam