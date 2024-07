Call of Duty: Modern Warfare 2 znienawidzone przez graczy. Tak źle jeszcze nie było…

Chociaż od premiery Call of Duty: Modern Warfare 2 minęło już trochę czasu, tytuł ten nadal przyciąga sporą liczbę graczy. Ci w ostatnim czasie mieli sporo okazji do narzekań, czemu dali wyraz w sekcji recenzji gry na platformie Steam. W tym miejscu zawrzało, a łączna ocena gry spadła do poziomu “przeważająco negatywnej”. Co stoi za taką zmianą podejścia fanów do tej produkcji? Okazuje się, że mają swoje powody.

Call of Duty ma duży problem, bo gracze są wściekli

Gdy w 2022 roku na rynek trafiła gra Call of Duty: Modern Warfare 2, daleko jej było do kontrowersji. Jasne, kosztowała sporo, ale została ciepło przyjęta przez fanów i krytyków. Ba, wówczas była to najszybciej sprzedająca się odsłona serii. Pozytywne opinie przełożyły się na dużą popularność tytułu, który do dziś przyciąga wiele osób, nawet po premierze trzeciej części. W ostatnim czasie coś się jednak zmieniło – zwłaszcza na platformie Steam. Po wejściu w kartę gry widzimy, że współczynnik recenzji jest oznaczony jako “w większości negatywne”. Z czego wynika taki stan rzeczy?

Gracze mają wiele powodów do narzekań i są wściekli. Twórcy z Infinity Ward zmienili w grze wiele elementów, na przykład znacząco ograniczyli wyświetlanie się czerwonych kropek na minimapach. To tłumaczono “niekaraniem graczy za używanie broni”. Problemów jest jednak więcej, bo gracze wskazują też znaczący spadek wydajności, problemy z uruchamianiem czy nawet ograniczanie rozgrywki przez wprowadzanie płatnych trybów.

Zobacz też: Duża zmiana na Steam, która ułatwi nam korzystanie z biblioteki. Chodzi o wersje demo gier

Cieszenie się z gry zostało ewidentnie utrudnione, a nie pomaga też koncept łączenia poszczególnych odsłon serii pod jednym launcherem. To ewidentnie wpływa na wydajność, bo dziś klient Call of Duty waży po prostu za dużo. Ciężko to nazwać jedną grą — mamy raczej dostęp do wycinka świata CoD (tego, za który zapłaciliśmy), a reszta obwarowana jest zakupami, sprawiając wrażenie irytujących mikrotransakcji.

Źródło: gamerant.com