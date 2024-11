Już w przyszłym roku na rynku ukaże się kolejna odsłona serii Call of Duty, za produkcję której odpowiedzialne jest Infinity Ward. Co ciekawe, trwają też prace nad częścią zaplanowaną na 2027 rok. Ta gra natomiast jest przygotowywana przez Sledgehammer Games – ekipę niezbyt lubianą przez fanów serii…

Nowe Call of Duty na 2027 rok. Zrobi je Sledgehammer Games

Zaangażowanie do produkcji serii Call of Duty kilku zespołów pozwala na coroczne dostarczanie na rynek nowych odsłon serii. Grup zaangażowanych w produkcję jest wiele, a te najbardziej znane (Infinity Ward i Treyarch) są odpowiedzialne za swoje autorskie IP — odpowiednio Modern Warfare i Black Ops. W tym roku druga z wymienionych ekip dostarczyła bardzo udaną odsłonę, a już za rok ma wrócić Infinity Ward z nowym odcinkiem współczesnego konfliktu. Już teraz wiemy jednak, że w produkcji znajduje się gra zaplanowana na… 2027 rok.

Za 3 lata na rynku ma pojawić się część tworzona przez Sledgehammer Games. Trzeba przyznać, że nie jest to ulubione studio fanów marki. Ekipa ta brała udział w tworzeniu wielu odsłon, jednak ma na koncie również swoje własne pomysły:

Advanced Warfare

WWII

Vanguard

Modern Warfare III

Trzeba przyznać, że o ile ekipa ta miała wsparcie innych zespołów, to gry firmowane głównie ich nazwą nie były najbardziej udanymi wcieleniami popularnej marki. Choć do Advanced Warfare mam ogromny sentyment — uważam to za mocno niedocenioną grę, podczas gdy WWII było niezłym powrotem do drugowojennych realiów. Ubiegłorocznego Modern Warfare III lepiej jednak nie komentować…

Jeżeli “gra z Kevinem Spacey” wam się podobała, to mam dobre wieści. Mówi się, że CoD w 2027 roku będzie niejako kontynuacją Advanced Warfare, a przynajmniej osadzony zostanie w tej samej linii czasowej i uniwersum. Ciekawe, czy i tym razem na ekranie pojawi się jakiś bardzo znany aktor. Ja jestem na tak. Seria od zawsze była filmowa, niech tak się stanie i tym razem.

Źródło: psu.com