Oto jak wyglądają Rambo i John McClane w Call of Duty Warzone

Do Call of Duty Warzone wkrótce trafią dwaj słynni bohaterowie kina akcji. Do sieci wyciekły zrzuty ekranu z Rambo i Johnem McClane.

Jeśli gracie w Warzone od dłuższego czasu, zapewne wiecie, że Activision podejmuje się bardzo różnych kooperacji, aby dostarczyć do gry nową zawartość. Gracze słynnego battle-royale mogli już wcielić się dzięki skórkom w chociażby Jigsawa z Piły lub Ghost’a z poprzednich odsłon CoD.

Najnowsze skórki operatorów przypadną jednak do gustu fanom klasycznego kina akcji. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, do Call of Duty Warzone zmierzają John McClane ze Szklanej Pułapki oraz nie kto inny jak sam John Rambo. Co więcej, spekuluje się również na temat wprowadzenia do gry Terminatora, ale póki co nie dostaliśmy żadnego potwierdzenia tej wieści.

Teraz w sieci pojawił się przeciek obu wymienionych wcześniej nowości. Kultowe postacie prezentują się bardzo dobrze i w zadowalającym stopniu przypominają swoje filmowe odpowiedniki.

Powyższy zrzut ekranu może być rzecz jasna sprawną przeróbką. Mimo wszystko, wygląda bardzo wiarygodnie i myślę, że takie skórki mogłyby bez problemu znaleźć się w grze.

O autentyczności przecieku przekonamy się zapewne już za tydzień. Wówczas Activision ma pokazać kolejne materiały z Rambo i możliwe, że wraz z nimi pojawią się dodatkowe informacje o skinie Johna McClane. Póki co powyższy rzut ekranu musi nam wystarczyć.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.