Battle royale od Activision otrzyma wkrótce nową mapę. Streamer Call of Duty: Warzone odkrył lokację, która już niedługo powinna trafić do gry.

Warzone stale się rozrasta (nie tylko pod względem treści, ale też rozmiarów) i do gry już wkrótce trafi nowa mapa. O kolejnej lokacji, w której rozgrywałby się battle royale od Activision mówi się już od dłuższego czasu. Tym razem poza plotkami znalazło się jednak coś więcej.

Jeden ze streamerów przypadkowo został zrzucony na… nową mapę. Zobaczcie sami.

Dodatkowo lokacja pojawiała się już wcześniej w innych przeciekach. Gracze wygrzebali jej pliki z odmętów folderu Cold War i zdążyli już częściowo przebadać.

Co ciekawe, wokół przecieków pojawiło się sporo zamieszania. Pliki mapy znalazły się w Black Ops Cold War, jednak ten z powyższym filmikiem jest nazwany „wz_forest_loadingmovie”. Co więcej, gry działają na innych silnikach, więc dosłownie przeniesienie całej mapy z Cold War do Warzone byłoby niemożliwe.

Gracze doszukali się nawet podobieństw z lokacją przeznaczoną do trybu Fireteam w nowym Black Ops, co sueruje, że rzeczony tryb może korzystać z części nowej mapy.

Oznacza to, że Call of Duty: Warzone najprawdopodobniej pozostanie oddzielną grą, a bronie z nowej odsłony serii zostaną w niej zaimplementowane po wcześniejszej modyfikacji tak, aby współpracowały ze starszym silnikiem.

Innymi słowy, sprawa jest bardzo skomplikowana i na oficjalne jej rozwiązanie musimy trochę poczekać. Połączenie Warzone z Cold War jest właściwie pewne, ale Activision musi potwierdzić więcej szczegółów, abyśmy mieli lepszy wgląd w sprawę.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.