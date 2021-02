Do Call of Duty Warzone i Black Ops Cold War zmierza drugi sezon. Wyłapaliśmy sporo nowości

Call of Duty Warzone i Black Ops Cold War wkrótce zyskają sporo nowości. Opublikowany trailer zdradza, co zobaczymy w nadchodzącej aktualizacji.

Fani strzelanek nie mogą narzekać na nudę. W produkcji znajduje się kolejny Battlefield, najświeższy CoD zbiera dobre oceny, a inne tytuły z tego gatunku są stale rozwijane.

Po Internecie już krążą plotki na temat nowej odsłony Call of Duty, jednak do czasu jej premiery i tak nie będziemy narzekać na brak treści związanej z serią Activision.

Sezon drugi w Call of Duty Warzone i Black Ops Cold War

W sieci pojawił się zwiastun nowego sezonu do Warzone i Black Ops Cold War. Na pierwszy rzut oka jest to zwykły teaser, który nie mówi za wiele. W praktyce ukazuje on sporo nowości, które najpewniej trafią do gier.

W zwiastunie pojawia się kilka postaci, które być może zostaną grywalnymi operatorami. To dość charakterystyczne persony i raczej nikt by się tym specjalnie nie zdziwił.

Co więcej, w grze z całą pewnością pojawi się kilka nowych broni. Możemy zauważyć chociażby kuszę, miniguna, Galila, nową strzelbę i parę innych, bliżej nieokreślonych pukawek. Oczywiście nie możemy być pewni, że wszystkie trafią do gier, ale przynajmniej część z wymienionych wyżej spluw na pewno zawita na serwerach.

Nowy sezon rozgrywek wystartuje 25 lutego. Treyarch ma zdradzić więcej informacji o nowej zawartości w przyszłym tygodniu. Fani Call of Duty powinni być czujni.

Co z Call of Duty Warzone po premierze kolejnej gry?

Nie ma co ukrywać, że Warzone to gigantyczny hit. Battle royale przyciąga dziś ogromną liczbę graczy i nic nie wskazuje na to, że wkrótce miałoby stracić swoją popularność.

Przy okazji premiery Black Ops Cold War otrzymaliśmy jasny komunikat od Activision. Warzone ewoluuje wraz z każą kolejną odsłoną CoD i najpewniej trend ten utrzyma się przez wiele lat. To po prostu kura znosząca złote jaja.

Przy okazji gra ma praktycznie nielimitowany potencjał rozwoju. Wprowadzanie nowych broni, lokacji i postaci nawiązujących do różnych odsłon serii gwarantuje stały napływ świeżej treści. Dodatkowo samo battle royale łatwo rozwinąć. Wystarczy tylko pomyśleć nad lekkim zmodyfikowaniem założeń rozgrywki, co zresztą może mieć miejsce niedługo.

Soooooo…. There's a Cold War Zombies Trial Machine in Hospital On Warzone…



🤔🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/CUw7ZlkAhQ — eric maynard (@EricMaynardII) February 11, 2021

Plotki mówią, że Warzone wzbogaci się o tryb z zombie. To znacznie wpłynęłoby na odbiór zabawy i jestem pewny, że masa osób chętnie wróciłaby do gry ze znajomymi lub samotnie, gdyby wprowadzono sporą wariację w postaci chociażby właśnie starć z nieumarłymi.

Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Activision póki co nie zamierza odpuszczać swojego battle royale, co z pewnością ucieszy stałych bywalców serwerów Warzone.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.