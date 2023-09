Do Call of Duty trafił przedmiot inspirowany idiotycznym trendem z TikToka

„Let’s go kill yeah yeah” albo „Ooh battlesuit time gang gang” jako kwestie wypowiedziane beznamiętnym, nawet trochę przerażającym głosem. Do tego dziwaczne miny, wraz z wysuwaniem języka na wierzch. Kojarzy Wam się to z czymś? Być może tak – niedawno pisałem o dość kuriozalnym internetowym trendzie, w którym TikToerzy i TikTokerki udają NPC-ów, zarabiając pieniądze. Dość powiedzieć, że ani to się z NPC nie kojarzy, ani nawet nie jest za bardzo rozrywkowe.

Call of Duty i zestaw dla prawdziwego NPC-a

W każdym jednak razie Activision podłapało ten motyw. Gracze są zdumieni nowym przedmiotem, który możemy przyczepić do naszego karabinu (lub innej broni pozwalającej na przytroczenie cyfrowego dodatku w stylu zegarka). Nazywa się Gwen i jest to „Battle Buddy”, czyli cyfrowy asystent gracza w Modern Warfare II bądź Warzone 2. W trakcie meczów będzie gadał i komentował, zmieniając minę na coraz bardziej niepokojącą.

What is this new "NPC" WARZONE bundle 🤣 pic.twitter.com/VJPodPoptk — Zac – KRNG Immortal (@WhosImmortal) September 12, 2023

Wszystko to jednak mocno kojarzy się z trendem z TikToka. Niektóre gwiazdy platformy w stylu PinkyDoll czy Cherry Crush w bardzo dziwny sposób udają NPC-ów z gier, choć nawet nie budzi to za bardzo takich skojarzeń. W każdym razie nowy przedmiot z Call od Duty mówi podobnym głosem, w podobnym tonie i do tego robi podobne miny. Gracze są pewni, że twórcy jawnie wykorzystali popularność takich klipów. Activision oczywiście nie pokusiło się o wymienienie żadnego z czołowych twórców takiej zawartości.

Gracze w dużej części są mocno zaskoczeni nową paczką przedmiotów, w której oprócz „asystenta” znajdziemy też plany broni, parę przedmiotów kosmetycznych i nowy ekran ładowania. Dla niektórych to „koszmarny cringe”, ale inni uważają, że twórcy powinni niejako zaznaczyć wpływ internetowych twórców zawartości, którzy w zasadzie wymyślili tę „stylistykę”.