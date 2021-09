Wygląda na to, że masa graczy nie zagra w Call of Duty: Warzone, aczkolwiek jest to w zasadzie dobra wiadomość. Osoby, które otrzymały perma-bana w Warzone, nie zagrają też w Call of Duty: Vanguard.

Activision w nietypowy sposób chce zadbać o jak najmniejszą liczbę oszustów w nowej, zbliżającej się odsłonie CoD-a. Użytkownicy z całego świata donoszą o braku możliwości zagrania w betę Vanguarda, jeśli otrzymali bana w jednym z najpopularniejszych Battle Royale ostatnich miesięcy – informuje zagraniczny Eurogamer.

If anyone wanted proof, here's a pic from a cheating Discord filled with WZ cheaters complaining LOL https://t.co/ZLucUVsyTM pic.twitter.com/JExaU4XGX2 — NYSL Mavriq (@MavriqGG) September 16, 2021

Warto wspomnieć, że sprawa dotyczy też tak zwanych banów sprzętowych, które od niedawna mają miejsce w omawianej serii. W skrócie w takim przypadku już nie tylko z danego konta nie można korzystać, aby zagrać w grę, ale także z komputera, który został zbanowany. Tyczy się to specjalnych ID komponentów, takich jak płyta główna czy np. procesor.

Niestety, nie jest to bariera nie do przebicia. Istnieją oprogramowania, które pozwalają na cyfrową podmianę wymienionych ID. Mimo to, nie jest to łatwy proces i zdecydowanie nie każdy sobie z tym poradzi. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że nie jest to niemożliwe.

Nie wiem jak Wam, ale bardzo przypadł mi do gustu pomysł, aby i w Call of Duty: Vanguard nie można było zagrać, jeśli już się nabroiło w Warzone. Prawda jest taka, że Activision tym samym pozbyło się na starcie sporej puli potencjalnych cheaterów, którzy mogliby i nowym CoD-zie napsuć innym krwi. Z drugiej strony może dobrze byłoby im dać szansę na „ewentualne nawrócenie się”? Niekoniecznie były cheater jednej gry musi cheatować i w drugiej, prawda?