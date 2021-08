Znamy datę darmowych testów CoD Vanguard. Na razie tylko dla jednej platformy

Activision potwierdziło, kiedy ruszą pierwsze testy Call of Duty Vanguard. Jako pierwsi grę sprawdzą posiadacze konsol PlayStation.

Poprzedni przeciek się potwierdził i pierwsze testy Vanguard odbędą się między 27 a 29 sierpnia. Z grą na ten moment zapoznają się tylko i wyłącznie posiadacze sprzętów do grania od Sony. Jeśli macie PlayStation 4 lub PS5 i jesteście fanami CoD-a, macie sporo szczęścia.

Co więcej, do gry nie będzie wymagany abonament PlayStation Plus. Dodatkowo nie musimy składać zamówienia przedpremierowego. W alfę Call of Duty Vanguard zagramy tak, jakby była grą free to play – bez zbędnych komplikacji. A w jakie tryby zagramy? Tu również jest ciekawie, choć niektórzy mogą być rozczarowani.

Activision odda w ręce graczy zupełnie nowy wariant rozgrywki – Champion Hill. W trybie tym zmierzą się ze sobą drużyny składające się z dwóch lub trzech graczy. Każdy startuje z takim samym wyposażeniem, a za pokonanie przeciwników otrzymamy pieniądze, za które możemy kupić nowe bronie. Jeśli chcecie sprawdzić klasyczne tryby zabawy, musicie trochę poczekać.

Wersję alfa możecie pobierać już od dziś, tj. od 23 sierpnia. Preload wystartuje o godzinie 12:00 czasu polskiego.