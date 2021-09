Do premiery CoD Vanguard jeszcze półtora miesiąca, a grę już zalewają cheaterzy

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Beta Call of Duty Vanguard trwa w najlepsze i na razie nie wróży dobrze jakości produkcji. Przynajmniej pod względem zabezpieczeń przeciwdziałających oszustom.

Gracze donoszą, że w grze bardzo łatwo natknąć się na oszustów. Jest ich bardzo wielu i oszustwa przybierają wszelakie formy: od wallhacków po aimboty. Co więcej, w grze działają nawet niektóre cheaty podobne do tych z Call of Duty Warzone.

Co ciekawe, jednym z elementów kampanii marketingowej Call of Duty Vanguard jest… promowanie systemu anty-cheat do nowej odsłony CoD i Warzone. Activision obiecuje jednak, że takowy pojawi się później w tym roku. Miejmy nadzieję, że będzie sobie dobrze radził.

Warto wspomnieć, że wydawca zabrał się za walkę z oszustami w jeszcze inny sposób. Jeśli oszukiwaliście w CoD Warzone i daliście się przyłapać, z automatu otrzymujecie bana w Vanguard. Choć nie rozwiązuje to w pełni problemu z oszustami, w pewien sposób ograniczy ich działania.