Sledgehammer Games nie chciało robić Modern Warfare III. Mieli pomysł na powrót do innej serii

Dziś premiera Call of Duty: Modern Warfare III, które jak na razie nie przekonało do siebie ani graczy, ani krytyków. Tytuł jest krytykowany za wiele elementów, choć dopiero debiut trybów Zombie i Multiplayer przesądzi o przyszłości gry. Jak na razie fani hejtują tytuł, choć trochę się przy tym mylą.

Niemniej w sieci pojawiły się doniesienia, które dość dobrze tłumaczą, co się takiego stało, że tym razem nie wyszło. W końcu poprzednie dwie części „nowego” Modern Warfare okazały się niezwykle udane. Dość powiedzieć, że MWIII miało być tak naprawdę DLC do „dwójki”. Activision woli zarobić, więc oferuje grę gorszą (zdaniem graczy), niż rok temu, jednocześnie żądając za nią pełnej ceny. Artykuł Bloomberga niejako tłumaczy, gdzie leży prawda w związku z odbiorem i jakością gry.

Po Call of Duty: Vanguard, deweloperzy ze Sledgehammer pierwotnie przedstawili projekt o nazwie kodowej Anvil, który miał być osadzony w uniwersum futurystycznej gry Call of Duty: Advanced Warfare z 2014 roku, według osób zaznajomionych z tematem. Zanim jednak zdążył on zajść bardzo daleko, Anvil został odłożony na półkę, ponieważ firma została poinformowana, że zamiast tego pracuje nad kolejną odsłoną Modern Warfare.

