Activision, dobrze wszystko u Was? Nowe Call of Duty otrzyma ray tracing, ale tylko w menu głównym

NVIDIA potwierdziła właśnie, że Call of Duty stanie się piękniejsze. Jak czytamy za DSOGaming, „zieloni” ogłaszają wsparcie funkcji ray-tracing w Call of Duty: Modern Warfare III i Warzone. Tylko spokojnie, nie ekscytujcie się tak, bo naprawdę nie ma czym.

Call of Duty: Modern Warfare III i Call of Duty: Warzone otrzymają wsparcie pełnego ray tracing i NVIDIA DLSS 3.5 z rekonstrukcją promieni do lobby przed meczem. – czytamy w komunikacie

Pierwsza część zdania brzmi świetne. Pełne wsparcie technologii RTX, w tym rekonstrukcja promieni? Call of Duty już dziś potrafi czasami zachwycić grafiką, bo twórcy wyraźnie ewoluowali swój silnik. Co prawda nie jest to poziom choćby Alana Wake’a 2, ale jednak można cieszyć się CoD-ami i nie krzywić. Tylko problemem jest druga część zdania, a w zasadzie ostatnie trzy słowa. „Lobby przed meczem”. Naprawdę?

Nie wiem, jak to skomentować, ale nie rozumiem tej decyzji Activision. Tak szczerze, to nie ma ona w ogóle sensu, bo nowe Call of Duty nie będzie oferowało wsparcia RTX stricte w trakcie rozgrywki. Nie dotyczy to ani kampanii singleplayer, ani trybu multi czy zombie. Dotyczy tylko i wyłącznie głównego menu gry. Wtedy, gdy podziwiamy naszych żołnierzy, gdy trwa odliczanie przed wczytaniem mapy. I tylko ich będziemy mogli oglądać z pełną rekonstrukcją promieni.

No ja wiem, wiem, pośmiane. Problem w tym, że nie widać w tym żadnego sensu. Czy każda nowa gra musi odznaczyć „wsparcie RTX”, nawet gdy będzie tak „biedne”? Podobnie było z Armored Core VI, gdzie ray tracing widać tylko i wyłącznie w garażu mechów. To też bezcelowe i nikomu absolutnie niepotrzebne.