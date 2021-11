Call of Duty: Modern Warfare II w przecieku. Kampania, Warzone i świeży tryb

Call of Duty: Modern Warfare II to wyciekły niedawno tytuł CoD-a z 2022 roku. Teraz w sieci pojawiła się cała masa wieści na temat nieogłoszonej jeszcze produkcji.

Choć nazewnictwo nowej odsłony może wprowadzić sporo zamieszania, w istocie jest ono dość sensowne. Choć będzie to bezpośrednia kontynuacja Modern Warfare z 2019 roku, Infinity Ward zremasteruje niektóre mapy, bronie i inne elementy z MW2 z 2009 roku.

Kampania skupi się na wojnach karteli narkotykowych w Kolumbii. Gracze wcielą się w żołnierzy jednostki Task Force 141. Infinity Ward miało rozwinąć systemy sztucznej inteligencji przeciwników i mają oni się zachowywać bardziej realistycznie. Przywołuje się chociażby momenty, w których zranieni żołnierze trzymają się w miejscu ran postrzałowych.

Naturalnie Call of Duty: Modern Warfare II wprowadzi też zupełnie nową mapę do Warzone. Lokacja ma być bardzo duża i znajdziemy na niej parę znanych punktów zainteresowania. Póki co nie ma pewności czy mapa z 2022 roku zastąpi Calderę wprowadzoną przez Call of Duty: Vanguard.

MWII ma przynieść ze sobą również nowy tryb rozgrywki. Doniesienia wskazują, że będzie to wariant gry mocno przypominający Hazard Zone z Battlefield 2042. Zmiesza on w sobie rzekomo rozgrywkę PvP oraz PvE.

Wieści na temat nadchodzącej produkcji dostarczył znany informator, Tom Henderson, na łamach VideoGamesChronicle. Miejcie na uwadze, że to wciąż plotki i należy podchodzić do nich z dystansem. Choć Henderson nieraz dawał mocne świadectwo swojej wiarygodności.