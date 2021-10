Call of Duty 2022 ucieszy wielu fanów, ale narobi zamieszania – wskazuje przeciek

We wrześniu bieżącego roku, znany informator, Tom Henderson, ujawnił, że Call of Duty 2022 to w istocie kolejne Modern Warfare. Teraz podzielił się pełnym tytułem.

Szykujcie się na ogromne zamieszanie w nazewnictwie odsłon Call of Duty. Nowe MW to… Call of Duty Modern Warfare II. Jeśli uważacie, że CoD z 2019 roku wprowadzał już niemały chaos do serii, teraz będzie on jeszcze większy.

Mogę potwierdzić, że tytuł z 2022 roku nazywa się Call of Duty: Modern Warfare II.

A grafika (koncepcyjna lub promocyjna – red. ) wygląda (…) niesamowicie.



„Mogę potwierdzić” było złym wyborem słów – potwierdzam, że widziałem grafiki, na których widać „Modern Warfare II”. Ale to niekoniecznie potwierdza, że tytułem na 100% będzie Modern Warfare II, ponieważ nazwy mogą się zmieniać podczas produkcji.

Mogę w przyszłości naszkicować obrazek (przedstawiający grafikę z gry – red. ). – informuje Tom Henderson na Twitterze

Tak, Activision rzekomo po prostu zastąpiło cyfrę arabską cyfrą rzymską i chyba ma nadzieję, że to pozwoli uniknąć ewentualnych pomyłek. Ja nie jestem przekonany i obawiam się, że znów czeka nas sporo nieporozumień w związku z tytułem. Jednak jak wspomniał sam Tom Henderson, nic nie jest pewne. Tytuł Call of Duty 2022 ostatecznie może ulec zmianie. Wszystko będzie jasne w przyszłym roku.

Cytowany informator jest bardzo dobrym i wiarygodnym źródłem przecieków. Wielokrotnie ujawniał informacje na temat serii Call of Duty i Battlefield na długo przed oficjalnymi ogłoszeniami. W dalszym ciągu należy jednak patrzeć na powyższe wieści jak na niepotwierdzone plotki.