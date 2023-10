Do sieci trafiło mnóstwo szczegółów na temat pecetowej wersji gry Call of Duty Modern Warfare 3. Poznaliśmy szczegółowe wymagania sprzętowe, rozmiar gry i informacje na temat przedpremierowego udostępnienia kampanii dla jednego gracza. Ukazał się również premierowy zwiastun wersji PC. Emocje sięgają zenitu, dlatego nie ma na co czekać!

Modern Warfare 3 na moment przed premierą

Premiera najnowszej odsłony Call of Duty już za chwilę, bo 10 listopada. Z tej okazji twórcy gry postanowili podzielić się masą szczegółów na temat pecetowej odsłony serii. W sieci pojawił się nowy, premierowy zwiastun, a my poznaliśmy sporo szczegółów na temat gry.

Obsługa monitorów ultra-wide, grafika 4K, prawie 500 opcji dostosowania wydajności i DLSS 3 to tylko niektóre z informacji. Gracze posiadający zamówienie przedpremierowe będą mogli rozpocząć rozgrywkę w kampanii dla jednego gracza już 1 listopada.

Jak prezentują się wymagania sprzętowe gry? Poniżej je znajdziecie.

Minimalne:

System operacyjny: Windows 10 64-bitowy (najnowsza aktualizacja)†

2 GB Pamięć: SSD z 149 GB dostępnej przestrzeni (78 GB, jeśli COD HQ i Warzone są już zainstalowane)

Rekomendowane:

System operacyjny: Windows 10 64-bitowy (najnowsza aktualizacja) lub Windows 11 64-bitowy (najnowsza aktualizacja)†

8 GB Pamięć: SSD z 149 GB dostępnej przestrzeni (78 GB, jeśli COD HQ i Warzone są już zainstalowane)

Zaprezentowano też specjalne wymagania dla rozrywki Ultra 4K:

System operacyjny: Windows 10 64-bitowy (najnowsza aktualizacja) lub Windows 11 64-bitowy (najnowsza aktualizacja)†

10 GB Pamięć: SSD z 149 GB dostępnej przestrzeni (78 GB, jeśli COD HQ i Warzone są już zainstalowane)

Wymagania nowego Call of Duty nie takie złe

Na pewno zwróciliście uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, wymagania sprzętowe nie wyglądają zatrważająco. Oczywiście, do rozgrywki w 4K potrzebny jest mocno PC. Rekomendowana i minimalna konfiguracja to jednak przykład, że nawet starszy sprzęt da radę udźwignąć grę. No ale bez sporego SSD się nie obejdzie. Gra zajmie nam aż 150 gigabajtów! To potężna produkcja, w skład której wchodzi też Warzone.