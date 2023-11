Nowe Modern Warfare powstaje? Infinity Ward otwiera kolejne studio

Infinity Ward, studio od lat pracujące nad marką Call of Duty otwiera nowy zespół. W innej części USA (tym razem Austin w Teksasie) powstanie kolejne studio składające się z nowych osób. Będzie to zapewne kolejny zespół współtworzący podserię Modern Warfare. Czego mogą spodziewać się gracze?

Call of Duty i nowe rzeczy w przyszłości

Infinity Ward to zaprawiony w tworzeniu gier zespół, który ma na swoim koncie m.in. Call of Duty 4: Modern Warfare czy Infinite Warfare z 2016 roku. Deweloperzy odpowiadają za tworzenie lub współtworzenie wielu gier z serii i trzeba przyznać, że w dużym stopniu wpłynęli na obraz marki, jaką znamy dziś. Tym istotniejsza jest w takiej sytuacji informacja o tym, że otwierają oni coś nowego.

W Austin powstanie nowy zespół, który już teraz szuka programistów i nie tylko. Nowe studio Infinity Ward będzie najpewniej wspierać kreowanie serii od Activision, z jednej strony tworząc nowe odsłony, z drugiej wspierając te akurat wydawane na rynek. Wydaje się, że może to być przygotowywanie się do stworzenia kolejnej części po tym, jak w tym roku grę tworzyło Sledgehammer Games, a swój udział zanotuje niedługo (najpewniej) ponownie Treyarch.

Na ten moment możemy oczekiwać, że nowe Call of Duty jest już w fazie wczesnej produkcji. Coroczny cykl wydawniczy z pewnością zostanie utrzymany, choć niekoniecznie następna odsłona ukaże się właśnie spod szyldu Infinity Ward. Wydaje się, że gra z udziałem nowego studia mogłaby pojawić się dopiero w 2025 roku.

A co z Modern Warfare III? Wszyscy wiemy, jakie bolączki ma niedawno wydana gra. Cieszy jednak to, że jest ona faktycznie rozwijana. Ostatnio otrzymała nową aktualizację, a w drodze są kolejne mapy i tryby zabawy. Tryb multiplayer i Warzone 2.0 na pewno będą cieszyć nas jeszcze długo, podczas gdy o kampanii możemy zapomnieć. Tych kilka godzin to zdecydowanie za mało i bez wątpienia oczekiwaliśmy więcej…