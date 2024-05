Call of Duty: Black Ops 6 w Game Pass dla każdego i bez ograniczeń

Jeżeli obawialiście się jakichś specjalnych ograniczeń dla Call of Duty: Black Ops 6 w Xbox Game Pass, to mamy dla was dobre wieści. Rzecznik prasowy Microsoftu potwierdził, że gra od momentu premiery będzie dostępna dla wszystkich posiadaczy abonamentu Microsoftu w wersji Ultimate i nie tylko. Bez względu na to, czy gracie na PC, czy na konsolach.

Nowe Call of Duty w abonamencie Game Pass. Zagra każdy

Wieść o dodaniu Call of Duty: Black Ops 6 do abonamentu Game Pass na premierę wzbudziła ogromne zainteresowanie graczy. Ta informacja w zasadzie od początku sagi przejęcia Activision była przez fanów wyczekiwana, jednak pozostawał pewien element niepewności. Kilka dni temu wszystko stało się jasne i wiemy, że gra będzie dostępna w abonamencie. Mimo to, i tak część z nas obawiała się, czy może będzie obwarowana jakimiś ograniczeniami.

To się jednak nie stanie, co potwierdził ostatnio rzecznik prasowy Microsoftu. Zgodnie z tym, co przekazał serwisowi eurogamer.com, nowe Call of Duty będzie dostępne dla wszystkich posiadaczy abonamentu Game Pass w wersji Ultimate i nie tylko. Co to oznacza? Zagrają zarówno posiadacze wersji Ultimate na PC i konsole, zagrają też abonenci wersji na konsole oraz tylko na PC. Bez ograniczeń.

Gra będzie zatem traktowana dokładnie tak, jak inne premiery dodawane do Xbox Game Pass na konsole i PC. Jak oceniacie taki ruch i czy rzucicie się na Black Ops 6 już w dniu premiery? A może i tak planujecie zakup własnej kopii gry bez korzystania z abonamentu Microsoftu?

Źródło: eurogamer.com