Call of Duty: Black Ops 6 – nowy trailer zdradza szczegóły kampanii

Nowy trailer Call of Duty: Black Ops 6. Czas na kampanię

Nowe Call of Duty to powrót znanych bohaterów. Gracze wcielą się w agenta CIA Williama „Case’a” Calderona w historii, która będzie kontynuacją nie tylko wspomnianego Black Ops Cold War , ale także historii z lat 80., która została przedstawiona w Black Ops 2.

Wspomniany trailer możecie zobaczyć poniżej. Mam nadzieję, że nie planowaliście zrezygnować z fabuły na rzecz multiplayera — historia zapowiada się szalenie ciekawie. Tym bardziej że ciekawe będzie miejsce i czas akcji. Mówimy o latach 90. i wojnie w Zatoce:

Premiera najnowszego Call of Duty odbędzie się już 25 października 2024 roku. Gra ukaże się na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Decyzja o wydaniu gry na starszą generację trochę martwi, przynajmniej mnie. Szkoda, że twórcy nie mogli skupić się wyłącznie na bieżących konsolach. To z pewnością pozwoliłoby im rozwinąć skrzydła i wreszcie dostarczyć nowoczesnego CoD’a tylko na PS5 i Series X|S. No i pecety.

A, pamiętajcie, że ta odsłona jest pierwszą w historii serii, która w momencie debiutu będzie dostępna w abonamencie Xbox Game Pass – zarówno na konsolach Microsoftu, jak i na komputerach osobistych.

Źródło: gamingbolt.com