Premiera Call of Duty 2021 ponoć w terminie, ale może mocno zawieść fanów

W sieci pojawiają się kolejne doniesienia o problemach Call of Duty 2021. Gra rzekomo ostatecznie ukaże się w tym roku, ale ma problemy, o których doskonale wie Activision.

Parę dni temu sieć obiegły plotki głoszące, że nowe Call of Duty nie ukaże się w tym roku i w zamian otrzymamy zremasterowany multiplayer do Modern Warfare 2. To dość ciekawe doniesienia i ustosunkował się do nich słynny informator, Tom Henderson.

Twierdzi on, że CoD 2021 jednak ukaże się w tym roku, ale Activision już teraz wie, że sprzeda się dość kiepsko. Firma rzekomo przygotowała nawet swego rodzaju plan awaryjny. Dodatkowo Henderson zasugerował, że wątpi, aby plotki o zremasterowanym multiplayer do MW2 okazały się prawdziwe.

Activision stwierdziło, że nowe, pełnoprawne Call of Duty ukaże się w tym roku i z tego co mi powiedziano, wiedzą, że nie poradzi sobie zbyt dobrze (przygotowano już „plan awaryjny”). A moim zdaniem wypuszczenie MW2R po MW2 od Infinity Ward (czy jakkolwiek to nazywają) to marketingowy koszmar. Ale zobaczymy. – pisze Tom Henderson na Twitterze

Przez plan awaryjny najpewniej należy rozumieć dalszy rozwój Warzone, Modern Warfare 2019 i Black Ops Cold War. Co więcej, taki tok wydarzeń potwierdza też redaktor VideoGamesChronicle, Andy Robinson.

Dziennikarz rzekomo usłyszał od swoich źródeł, że praktycznie całe Activision jest zajęte rozwojem serii CoD. Wlicza się w to nawet studio Toys for Bob, które stworzyło najnowszą odsłonę Crash Bandicoot.

Wygląda więc na to, że Call of Duty 2021 sprawia masę problemów. Dalsze wsparcie starszych odsłon brzmi jak sensowny plan na podtrzymanie zainteresowania fanów cyklu. Pozwoli to też na wynagrodzenie im domniemanej kiepskiej jakości najnowszej części serii.

Nic nie jest jednak przesądzone, dopóki Activision oficjalnie nie odniesie się do sprawy. Póki co musimy poczekać na oficjalne ogłoszenia wydawcy. Wkrótce okaże się, czy niepokojące pogłoski są prawdziwe.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.