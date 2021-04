Twórcy Borderlands szykują nowe IP. Dobre wieści dla fanów serii

Odpowiadające między innymi za Borderlands studio Gearbox zostało ostatecznie przejęte przez Embracer. Szef zespołu potwierdził, że trwają prace nad nowymi IP, ale znane marki wciąż będą rozwijane.

Embracer niedawno poszło na spore zakupy. Wielkie przedsiębiorstwo zainwestowało w kilka znanych studiów i znalazło się wśród nich między innymi polskie Flying Wild Hog. Na tym jednak nie koniec inwestycji, wszak przejęto też inne, doskonale znane graczom studio.

Powstaje nowe IP od Gearbox, ale Borderlands powróci

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Gearbox zostało wykupione przez Embracer Group. Umowę właśnie sfinalizowano i znany zespół stał się częścią wielkiej grupy. Do sprawy odniósł się słynny Randy Pitchford, który zdradził, co szykuje dla nas studio.

Pitchford ujawnił, że Gearbox rozwija zupełnie nową markę. Póki co konkretów brak, ale to świetna wiadomość. Borderlandsom przyda się chwilka odpoczynku, choć to oczywiste, że nie odejdą w zapomnienie.

Nasz zespół jest niesamowicie podekscytowany możliwościami, jakie przed nami stoją. Nie odchodzimy w stronę zachodzącego słońca, ale jesteśmy teraz przygotowani do wprowadzenia nowych IP, zrobienia czegoś więcej z naszymi istniejącymi markami, powiększenia naszej bazy niesamowicie utalentowanych członków zespołu i wykorzystania nowych możliwości w naszej misji zabawiania świata. To dopiero początek. – komentuje szef Gearbox, Randy Pitchford

Źródło: GameSpot

Warto jednak przypomnieć, że Gearbox ma dość niewesołą historię. Studio ma na swoim koncie trzy finansowe tragedie, które odbiły się w branży szerokim echem. Mowa o Aliens: Colonial Marines, Duke Nukem Forever i Battleborn. Ten ostatni twór to nowa marka, którą zabiły kiepskie decyzje i premiera w okolicach debiutu Overwatch.

Pozostaje mieć nadzieję, że nowe IP od Gearboxu sprawdzi się lepiej od poprzedniego eksperymentu. Nawet jeśli nie, to i tak zacytowana wyżej wypowiedź Pitchforda napawa optymizmem. Studio ma pod sobą jeszcze jedną, bardzo lubianą markę.

Co szykuje Gearbox poza nowym IP?

Mowa oczywiście o Brothers in Arms. Kultowa już seria strzelanek wyróżniała się na tle konkurencji i szkoda, że zniknęła z rynku na prawie półtorej dekady. Spin-off Furiours 4 najprawdopodobniej anulowano, ale zespół rzekomo wciąż rozwija nową odsłonę serii. Niewykluczone więc, że w niedalekiej przyszłości ujrzymy zapowiedź Brothers in Arms 4.

Nie zapominajmy też o Borderlands, które chcąc nie chcąc jest najważniejszym dzieckiem Gearbox. Jestem pewny, że nawet jeśli na czwórkę przyjdzie nam poczekać trochę dłużej, to w międzyczasie ujrzymy coś związanego z uniwersum gier. Tak, spoglądam tu w kierunku kolejnego sezonu przygodówek od Telltale. Gearbox jasno podkreślił, że planuje rozwój wszystkich swoich IP.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.