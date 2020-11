Flying Wild Hog zostało przejęte. Polacy dołączyli THQ Nordic

Flying Wild Hog zostało przejęte przez Embracer Group, czyli THQ Nordic. Polski zespół dołączył do innych, utalentowanych deweloperów gier przejętych przez korporację.

Polskie studio Flying Wild Hog to twórcy między innymi serii Shadow Warrior. Ich produkcje zostały bardzo ciepło przyjęte przez odbiorców i sprzedały się zadowalająco.

Firma ogłosiła, że stanie się częścią Embracer Group, znanego szerzej jako THQ Nordic. Częścią Embracer jest między innymi Koch Media, czyli duży wydawca gier wideo. Polskie studio zostało wykupione za 137 milionów dolarów.

Jesteśmy zachwyceni, że Flying Wild Hog dołączy do rodziny Koch Media i Embracer. Koch Media to renomowany wydawca, który ciepło przyjął naszą wizję do tworzenia najbardziej ekscytujących, nastawionych na szybką rozgrywkę, najlepszych gier akcji na całym świecie. To, co nas napędza, to ambicja aby zaskakiwać naszych fanów unikatowymi wrażeniami z rozgrywki dostarczanymi w najwyższej możliwej jakości. Dołączenie do Koch Media i Embracer Group pozwoli nam na dalszy rozwój i skupienie się na dostarczaniu jeszcze bardziej ambitnych tytułów. Zakochaliśmy się w wizji Embracer Group, która polega na budowaniu więzi pomiędzy różnorodnymi, utalentowanymi studiami, które przy okazji zachowują niezależność i wolność twórczą. To dla nas świetna szansa i dlatego jesteśmy zachwyceni tym partnerstwem oraz tym, co przyniesie naszej przyszłości.

-komentuje Michał Szustak, prezes Flying Wild Hog