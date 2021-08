Łap topór i na wroga! Pobieraj i sprawdzaj Blood of Heroes

Posiadacze PC mogą wypróbować betę Blood of Heroes zupełnie za darmo. Testy będą otwarte aż do premiery tytułu.

Pamiętacie, jak ostatnio pisaliśmy o Blood of Heroes? JJuż teraz możecie wziąć udział w otwartych beta testach. Wystarczy, że zarejestrujecie się tutaj. Na razie testy odbywają się jedynie na PC. Nie oznacza to jednak, że gra nie pojawi się na innych platformach. W pełną darmową wersję zagramy na PS4, PS5, XONE, XSX S|X oraz oczywiście komputerach osobistych. Beta potrwa do nieogłoszonej jeszcze premiery. Jest dostępna polska wersja językowa.

Deweloperzy zapowiedzieli, że przez cały czas trwania bety, produkcja będzie aktualizowana i naprawiana na podstawie feedbacku graczy. W grze wcielamy się w różnych wojowników, mających unikalne bronie, zdolności i wyposażenie. Tytuł kładzie nacisk na walki i pojedynki z innymi graczami, wykorzystując biały oręż. Jak twórcy zapewniają, o wygranej mają przede wszystkim przesądzić umiejętności gracza. Refleks oraz wyczucie odpowiedniego momentu to klucze do wygranej.

Najważniejsze cechy Blood of Heroes:

Wymagający i rozbudowany system walki, który jest oparty o umiejętności gracza;

Wiele różnorodnych i unikalnych herosów. Każdy z nich charakteryzuje się zaletami i wadami, których znajomość ułatwi walkę;

Trzy główne tryby: pojedynek z innym graczem; Bójka, czyli deathmatch, w którym biorą udział trzyosobowe drużyny; Dominacja dzieli dwie drużyny po dwóch graczy, gdzie celem jest przejęcie i utrzymanie określonych obszarów na mapie;

Personalizacja własnej areny, która może wpłynąć na rozgrywkę.

I jak, zainteresowani? Jeśli tak, to koniecznie zarejestrujcie się z powyższego linku i bierzecie się do roboty. Czekają wrogowie do wyrżnięcia!