Twórcy The Medium nawiązali współpracę z Konami. Silent Hill czy nowa marka?

Bloober Team ogłosiło nawiązanie współpracy z Konami. Polski zespół przygotowuje nowe gry i możliwe, że oprze je na markach giganta.

Od paru ładnych miesięcy wiemy, że Bloober pracuje nad nową grą. Pierwsze informacje o projekcie wskazywały, że nowy tytuł będzie nieco różnił się od poprzednich dzieł studia.

Teraz ujawniono bardzo zaskakującą wiadomość. Bloober nawiązało strategiczną współpracę z Konami. Firmy będą między innymi wspólnie działać przy produkcji nowych treści i wymieniać się wiedzą.

Dodatkowo sprawę skomentowali przedstawiciele obu firm.

To dla mnie historyczny dzień i zwieńczenie kilku lat pracy. To, że tak renomowana firma jak Konami zdecydowała się na współpracę strategiczną z Bloober oznacza, że również my dołączyliśmy do światowej czołówki branży gier i staliśmy się równorzędnym partnerem dla czołowych graczy tego rynku

– komentuje Piotr Babieno, prezes Bloober Team