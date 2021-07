Bloober robi przynajmniej dwie gry. Są opisy, żadna nie brzmi jak Silent Hill

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W sieci pojawiły się opisy dwóch nowych gier od Bloober Team. Co ciekawe, żadna nie brzmi na pierwszy rzut oka jak Silent Hill.

Niedawno Internet obiegła wieść mówiąca, że Bloober nawiązało współpracę z Konami. Pomimo dość oczywistych wniosków przychodzących na myśl przy przyglądaniu się tej sytuacji i paru moich obaw, nie możemy być absolutnie pewni, że Polacy przygotują kontynuację lub reboot Cichego Wzgórza. Kolejne wskazówki mieszają jeszcze bardziej. Na stronie programu Creative Europe możemy znaleźć opisy dwóch projektów od Bloober Team.

Black i Dum Spiro to nowe gry Bloober Team

Pierwsza gra posiada nazwę kodową Black. O niej wiemy już od dłuższego czasu, choć dopiero teraz mamy okazję rzucić okiem na jej opis. To horror FPP, który rozgrywa się w średniowieczu. Co więcej, prezentowany w nim jest motyw kosmitów. W grze znajdziemy mechaniki walki, skradania, wyborów moralnych i dojrzałą historię. Dodatkowo Bloober zaznacza, że setting gry pozwala na produkcję spin-offów osadzonych w innych okresach historycznych.

Druga gra jest tymczasowo nazwana Dum Spiro od łacińskiego „dum spiro, sero”, czyli „póki oddycham, nie tracę nadziei”. Produkcję osadzono w łódzkim gettcie Litzmannstadt w czasie II wojny światowej. Bloober skupi się w niej na immersji oraz wprowadzi coś, co nazwano „piątą ścianą”. Ma ona uczynić z nas odbiorcę wydarzeń dziejących się na ekranie, a nie ich uczestnika. Gracz wcieli się w małego chłopca, który spróbuje uratować swoją siostrę. Tutaj również pojawią się wybory moralne i odbiorcy będą mogli kształtować historię gry.

Strony omawianych projektów znajdziecie tutaj i tutaj.

Czy którakolwiek z powyższych gier brzmi jak Silent Hill? Raczej nie, a przynajmniej żadna nie sprawia takiego wrażenia. W Silent Hill przewijały się wątki kosmitów, ale były one (do czasu P. T. ) opcjonalne. Opis Dum Spiro również nie przywołuje na myśl niczego, co widzieliśmy wcześniej w serii. Nikt jednak nie powiedział, że nowe SH musi przypominać swoich poprzedników.

Jeśli Bloober Team faktycznie pracuje nad świeżym Cichym Wzgórzem, to albo nie korzysta przy nim z programu Creative Europe, albo projekt nie został jeszcze odpowiednio opisany. Zakładając ostatnie sukcesy studia i współpracę z Konami, stawiałbym na pierwszą opcję. Miejmy jednak na uwadze, że Silent Hill od Bloober nie jest niczym pewnym.