Najczęstsze błędy w PS5. Podpowiadam, jak je rozwiązać

Błąd połączenia z serwerem albo nieudane włączenie aplikacji? Najpopularniejsze problemy z PlayStation 5, które szybko można rozwiązać.

W kontekście PS5 najwięcej informacji pojawia o nowych grach, technologii czy strategii rozwijania nowej platformy. A warto pochylić się również nad mniej pozytywnymi aspektami, jak złośliwością rzeczy martwych. Bo next-gen, podobnie jak jej poprzednik PS4, nie jest sprzętem pozbawionym wszelkich błędów.

Z relacji osób, które już testują PS5 wynika, że krytycznych wyjątków nie jest zbyt wiele, lecz mają dość wyraźny wpływ na działanie gier i najczęściej uniemożliwiają ich uruchomienie. Nie można się przed nimi zabezpieczyć, ale w pewnych sytuacjach poradzimy sobie dzięki rozpoznaniu problemu i odpowiedniej reakcji.

Na jakie błędy natrafimy najczęściej pod odpaleniu PS5? Oto one…

Error Code CE-107520-5 / CE-108889-4

Nie można nawiązać połączenia z serwerem

Niepożądaną informację z reguły otrzymamy, gdy serwer PSN jest oblegany przez zbyt dużą liczbę użytkowników. Przeciążenie sieci prowadzi do przejścia usługi w tryb offline. Jeśli błąd występuje w konkretnych regionach świata lub w skali globalnej, informacje o aktualnych problemach znajdziemy na oficjalnym kanale Twitter lub stronie internetowej, gdzie podany jest stan usługi.

Może się zdarzyć, że błąd jest związany tylko z Twoją konsolą. Wówczas należy upewnić się, że PS5 jest prawidłowo podpięte do urządzenia sieciowego. I co najważniejsze, należy sprawdzić stan sieci w domu, aby wykluczyć brak połączenia z internetem.

Error Code CE-108862-5

Nie można nawiązać połączenia z serwerem

Treść występującego błędu jest identyczna jak w powyższym przykładzie, jednak odnosi się do samej gry, a nie głównej sieci PSN. Jeśli połączenie internetowe jest sprawne, najprawdopodobniej wina leży po stronie serwerów gry.

W tej sytuacji nie ma szans, by wyeliminować błąd. Możemy wyłącznie potwierdzić własne przypuszczenia odwiedzając oficjalne kanały social media producenta gry, rozglądając się za najnowszymi wpisami o przeciążeniu serwerów.

Error Code CE-107520-5 / CE-108889-4

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie systemowe

Jeśli wyświetli Wam się monit z tym błędem, to sprawa jest dosyć klarowna. System daje nam do zrozumienia, że należy pobrać zaktualizować system konsoli do najnowszej wersji. Choć może też to wynikać z nieudanej instalacji wcześniejszej paczki plików.

W obu przypadkach wystarczy sprawdzić czy wyszła nowa łatka. Zrobimy to z poziomu menu konsoli lub na oficjalnej stronie PlayStation. Proces aktualizacji systemu możemy z automatyzować, aktywując opcję w menu.

Wybierz Settings > System > System Software > System Software Update and Settings. Włącz Download Update Files Automatically lub Install Update Files Automatically.

Error Code CE-108255-1

Informacje o koncie są nieprawidłowe

Od czasu do czasu każdy z nas może zapomnieć o swoich danych do konta PSN. Wtedy to właśnie podczas logowania wyskoczy nam okienko z błędem CE-108255-1.

Jeśli za nic w świecie nie przypomnicie sobie poprawnego hasła czy nazwy użytkownika, to pozostaje odezwać się do supportu Sony. Być może uda im się odzyskać Twoje dane. Dla takich chwil warto zachować wszelkie rachunki za zakupy w sklepie PSN dokonane na tym koncie, aby szybciej zweryfikować tożsamość użytkownika.

Error Code CE-108255-1

Coś poszło nie tak z grą lub aplikacją

Wyrzuciło Cię w trakcie rozgrywki a może jeszcze podczas ładowania wyskoczył zagadkowy komunikat? Crashe w grach są na porządku dziennym, ale częstotliwość ich pojawiania się może wykraczać poza błędy w plikach gry.

Jeśli okienka z możliwością przesłania raportu do Sony pojawiają się notorycznie, to warto zainstalować świeżą kopię gry. Gdy i to nie pomoże, możliwe że problem tkwi w fizycznym stanie konsoli. O ile nie doszło do uszkodzenia mechanicznego podczas eksploatacji, to należy skontaktować się z obsługą klienta i po uprzedniej rozmowie przesłać sprzęt do producenta w celu wykrycia wady.

To tylko garstka najpopularniejszych problemów, z którymi zetknęli się pierwsi użytkownicy PS5. Niektóre z błędów można rozwiązać samodzielnie, lecz natura błędów może być różna i na tyle poważna, że kontakt z supportem będzie jedynym rozwiązaniem.

Grzegorz Rosa