Nowe Blair Witch Project oficjalnie powstaje

W ostatnich latach fani found footage mieli sporo świetnych filmów do nadrobienia, ale Blair Witch Project umarło. Od dawna mówiło się jednak o kontynuacji, a reżyser oryginału chciał nawet stworzyć serialową adaptację. Na czym się skończyło?

Nowe Blair Witch Project oficjalnie

Jak donosi Bloody Disgusting, w trakcie wydarzenia CinemaCon doszło do zapowiedzi, która ucieszy wszystkich fanów kina found footage i kultowego horroru o wiedźmie z mrocznego lasu Blair. Co ciekawe, ma to być pierwsza produkcja w ramach współpracy obejmującej wiele filmów. Oznaczać to mniej więcej tyle, że marka może odżyć pełną piersią.

Blumhouse weszło również we współpracę z producentem Royem Lee, który odpowiadał za powrót serii z 2016 roku. Film finalnie nie okazał się wielkim sukcesem, gdyż zdobył dość mierne oceny. Oby tylko nowe produkcje okazały się lepsze, bo ta seria po prostu zasługuje na coś znacznie większego.

Cieszymy się, że możemy rozpocząć tę współpracę z nową wizją Blair Witch, która ponownie wprowadzi ten klasyk horroru dla nowego pokolenia. Nie moglibyśmy być bardziej zadowoleni ze współpracy z nimi nad tym i innymi projektami, które chcielibyśmy wkrótce ujawnić. – powiedział Adam Fogelson, przewodniczący Lionsgate Motion Picture Group

W 1999 roku na ekrany kin wszedł pierwszy obraz o wiedźmie z Blair, czyli film, który zdefiniował gatunek found footage. Wtedy był przerażający nie tylko ze względu na wyjątkowe podejście, ale również przez marketing sugerujący, że ta historia wydarzyła się naprawdę. Później seria rozrosła się o kolejne filmy, a nawet gry komputerowe.

Źródło: Bloody Disgusting