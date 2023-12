Łowca wampirów Blade ma dostać grę wideo i to od cenionego studia. Zapowiedź za chwilę?

Pamiętacie tegoroczny wielki wyciek gier Bethesdy? To właśnie tam pierwszy raz mogliśmy ujrzeć Dishonored 3, które bardzo możliwe, że powstaje już w Arkane lub co najmniej jednym ich studiu, czyli Arkane Lyon. To właśnie tam znajduje się główna siedziba zespołu, który dał nam wybitne Dishonored i bardzo udane Deathloop. Jest też Arkane Austin, lecz twórcy cenionego Prey mają na swoim koncie wielki niewypał w postaci tegorocznego Redfall.

Blade z grą wideo od Arkane?

Mimo wszystko na wspomnianym wycieku była też jedna „gra na licencji”, najpewniej Disneya. Nikt nie wiedział, o co może tak naprawdę chodzić. W przygotowaniu Bethesda jest choćby tytuł oparty na IP Indiana Jones. Druga gra, jak się może wydawać, to najpewniej coś związanego ze Star Wars albo właśnie Marvelem. Te poszlaki, wraz z bardzo tajemniczymi przeciekami na forum ResetEra zasugerowały graczom, że w przygotowaniu jest gra oparta na uniwersum Blade’a, znanego łowcy wampirów.

Wszystko przez to, że przecieki o zapowiedzi nowej gry Arkane są w sieci od jakiegoś czasu. Wiele osób myśli, że chodzi o trzecią część Dishonored. Jednak niedawno jeden z internautów, który nie chciał zdradzić zbyt wiele, podał jedynie inicjały aktora, który ponoć związany jest z tą marką – M. A. Inny komentujący strzelił, że chodzi o Mahershalę Aliego, czyli nowego Blade’a z filmu opartego na tej licencji. Oryginalny leaker skwitował to tylko „nie mogę zaprzeczyć ani potwierdzić, do zobaczenia na The Game Awards 2023”. Wiele osób twierdzi więc, że to właśnie gra z Blade’em zostanie zapowiedziana na dzisiejszym wielkim wydarzeniu.

Gracze łączą kropki. Uważają, że to właśnie o ten tytuł chodzi w potencjalnej zapowiedzi nowej gry Arkane na TGA 2023. Tego akurat nie wiemy, ale istnieje spora szansa, że fani łowcy wampirów dostaną tej nocy bardzo dobrą wiadomość. A jeśli nie, to nie bijcie, jestem tylko posłańcem. Dlatego też nie polecam za bardzo ufać w niepotwierdzone przecieki i domysły.

Na marginesie zaznaczę jedynie, że Brad Sams ze Stardock Software w związku z nową grą Arkane wrzucił na Twittera emotkę przedstawiającą szermierza z szablą. Lub, jak można też to uznać – ostrzem. Czyli „blade”.