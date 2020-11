Black Ops Cold War – zobacz pierwsze 15 minut kampanii

W sieci pojawiają się nagrania z pierwszych 15 minut rozgrywki Black Ops Cold War. Gracze dzielą się pokazem dobrze ocenianej kampanii fabularnej.

Po sieci hulają już pierwsze recenzje nowego Call of Duty. Testerzy szczególnie zachwalają kampanię, która została rzekomo zrealizowana bardzo dobrze, ale jest bardzo krótka. Fabuła ma wciągać jak bagno i oferuje sporo zwrotów akcji. To typowa dla serii kampania, która stanowi krótki, choć przyjemny wstęp do multiplayer.

Recenzenci narzekają jednak na dość małą liczbę map w trybie wieloosobowym. Ten element gry z całą pewnością doczeka się licznych aktualizacji, bowiem mimo wszystko stanowi trzon rozgrywki.

Kilka redakcji podzieliło się nagraniem z pierwszych piętnastu minut kampanii fabularnej. Poniższy materiał pochodzi z wersji PC i został nagrany na ustawieniach graficznych ultra.

Fabuła gry kontynuuje historię pierwszego Black Ops i rozgrywa się w latach 80-tych. Protagonista musi wyeliminować tajemniczego sowieckiego agenta – Perseusza.

Przy okazji do gry powrócił kultowy już tryb zombie, który doczekał się sporego rozwinięcia i restartu fabuły. Ten element Cold War również zbiera liczne pochwały. Poniżej zobaczycie zapis z rozgrywki z kooperacyjnych zmagań z hordą nieumarłych.

Wymagania sprzętowe Call of Duty: Black Ops Cold War znajdziecie w tym miejscu.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.