Recenzje Call of Duty Black Ops Cold War – kolejny hit Activision

Recenzje Call of Duty Black Ops Cold War trafiły do sieci. Activision dostarczyło kolejną, świetną odsłonę serii po udanym Modern Warfare.

Premiera Black Ops Cold War już za rogiem i część graczy nie może już usiedzieć na miejscu z ekscytacji. Po świetnym Modern Warfare z zeszłego roku oczekiwania są bardzo wysokie, jednak nie wszyscy będą zadowoleni.

Tak prezentują się pierwsze recenzje nowego Call of Duty:

PlayStation Lifestyle – 9/10

PCGamesN – 9/10

Gaming Trend – 9/10

GameInformer – 8.75/10

COGConnected – 7.9/10

GamesBeat – 4/5

Oceny są całkiem wysokie i rzekłbym nawet, że przewidywalne. To po prostu kolejne, dobre Call of Duty, choć niektórzy recenzenci twierdzą, że wypada gorzej od zeszłorocznej odsłony cyklu.

Największą bolączką gry ma być stosunkowo mała ilość map do trybu multiplayer. Dodatkowo nieco rozczarowywać może kampania, która jest dobra, ale rzekomo zbyt krótka. Recenzenci narzekają też na małą liczbę nowości, które gra wprowadzałaby do cyklu.

Pomimo swoich wad, Cold War zachwyca wysoką jakością oferowanej rozgrywki. Model strzelania ma być szalenie satysfakcjonujący, a smaku całości dodaje piękna oprawa wizualna. Znalazło się też coś dla miłośników trybu zombie, który został zrealizowany wyjątkowo dobrze.

Tak jak wspomniałem wcześniej – wygląda na to, że Cold War to po prostu kolejne, udane Call of Duty, które oferuje przyjemną kampanię dla jednego gracza i wciąga jak bagno w trybie multiplayer. Fani serii będą zachwyceni, jeśli nie liczą na dużą ilość nowości w grze.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.