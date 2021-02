Black Ops Cold War powita więcej zombie. Activision ujawniło ogromny tryb gry

Activision przypadkiem ujawniło nowość zmierzającą do Call of Duty Black Ops Cold War. Do gry trafi tajemniczy, ogromny tryb z zombie w roli głównej.

Seria Call of Duty rozwija się praktycznie bez ustanku. W sieci już pojawiły się informacje na temat kolejnej odsłony i wygląda na to, że zaprezentuje ona nietypowe realia historyczne.

Dodatkowo opublikowaliśmy zbiór spekulacji na temat drugiego sezonu do Warzone i Cold War, a na tym jeszcze nie koniec nowości. Najświeższa część Call of Duty może zyskać niespodziewaną nowość.

Black Ops Cold War otrzyma tajemniczy tryb Outbreak

Na oficjalnej stronie Activision pojawiło się tajemnicze ogłoszenie. Wydawca zapraszał w nim graczy do obejrzenia zwiastuna specjalnego trybu. Ma on być rzekomo ogromnym „doświadczeniem” z zombie w roli głównej. Notka zniknęła ze strony wydawcy po 30 minutach, więc została zapewne dodana przedwcześnie. No chyba, że to celowy zabieg Activision i nie wykluczałbym tej opcji.

Odkrycie ujawnił użytkownik Okami – znany insider, który odpowiada za kilka przecieków z Call of Duty. Okami twierdzi, że specjalny tryb może być czymś wyjątkowym, skoro wydawca tak hucznie go zapowiada.

Ma on rzekomo być promowany przy pomocy eventu w Cold War i Warzone. Co więcej, wygląda na to, że Activision bardzo zależy na rzeczonej nowości. Być może jest ona faktycznie czymś bardzo interesującym.

Dodatkowo warto wspomnieć, że już wcześniej w Cold War pojawiały się easter eggi sugerujące, że zombie doczekają się nowej, rozbudowanej zawartości.

Póki co musimy poczekać na więcej konkretów. Activision może opublikować zwiastun w każdej chwili. Przed tym pospekulujmy jednak, czym jest tajemnicze Outbreak. Możliwości jest wiele, a odpowiedź wcale nie musi być oczywista.

Black Ops Cold War znacznie rozwinie tryb zombie

Stawiałbym, że Outbreak to jakaś wariacja battle royale. Gracze mogliby zostać wrzuceni na sporą mapę w mniejszych zespołach. Drużynom zagrażałyby hordy nieumarłych, a do tego obszar działania mogłaby pokrywać niebezpieczna strefa.

Z drugiej strony może to być cokolwiek innego. Motyw zombie można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Jeśli Activision buduje tak podniosłą otoczkę wokół Outbreak, to kto wie, może to coś bardzo zaskakującego i nietypowego.

Same zombie to zresztą jeden z najpopularniejszych trybów w historii Call of Duty. Wiele osób kupuje nowe odsłony tylko po to, aby ścierać się z nieumarłymi w kooperacji. Nic dziwnego, że wydawca prężnie inwestuje w zombiacze motywy w kolejnych odsłonach cyklu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.