Bez internetu w Black Ops 6 nie zagrasz. Nawet w kampanię

Nadchodząca odsłona serii Call of Duty, czyli Black Ops 6 jest jedną z najgłośniejszych premier drugiej połowy roku. W sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat gry, a jedna z nich dotyczy wymogów odnośnie połączenia sieciowego. Okazuje się, że internet będzie wymagany cały czas do rozgrywki we wszystkich trybach. Tak, również w kampanii dla jednego gracza.