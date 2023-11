Tanie doładowania 200PLN i 140PLN! Kup taniej PS Plus na Black Friday

Choć ciężko w ostatnich dniach kupić tanie doładowania portfela PSN, w jednym ze sklepów powróciła bardzo dobra promocja na karty. Dzięki nim oszczędzicie jeszcze więcej na zakupach w PS Store na Black Friday. Kupimy taniej np. abonament PS Plus.

W PlayStation Store wciąż trwają promocje na Black Friday 2023. Nieważne, czy chcecie kupić taniej gry czy abonament PS Plus (roczne abonamenty przeceniono do 30%), zawsze warto skorzystać z możliwości taniego doładowania portfela. Niestety tych ostatnio brakuje, lecz właśnie uzupełniono zapasy w jednym z bardziej znanych sklepów.

Tanie doładowania portfela 200PLN i 140PLN. Gdzie dostępne?

W Instant Gaming możemy ponownie kupić w promocji karty doładowujące. A warto, ponieważ do 27 listopada trwa Black Friday w PlayStation Store. Sony przecenia obecnie abonament PS Plus, choć mogą z takiej oferty skorzystać tylko nowi użytkownicy. Lecz jeśli masz aktywny abonament, możesz taniej zrobić jego upgrade do wyższego progu. Oprócz tego, w PS Store trwa wyprzedaż gier, więc tanie doładowania w takiej sytuacji też się przydadzą. Oto linki:

Jeśli okaże się, że doładowania są wyprzedane, warto co jakiś czas zaglądać pod podane linki. Być może zapasy, również kart z niższymi nominałami, zostaną szybko uzupełnione.

Ile oszczędzimy na abonamencie PS Plus, korzystając z tanich doładowań?

Szybko przypomnę, że Sony przeceniło w PS Store tylko roczne wersje PS Plus. W promocji, za roczny pakiet Essential wychodzi 236 zł, za Extra 390 zł, a za Premium 441 zł. Kto natomiast skorzysta z tanich doładowań, zapłaci około 197 zł za Essential, 332 za Extra lub 377 zł za Premium.

Pamiętajcie tylko, że Black Friday 2023 w PlayStation Store kończy się 27 listopada. Do tego czasu możemy korzystać z tańszych zakupów.