Black Friday 2024 w GOG. Wielka wyprzedaż gier, gigantyczne przeceny

Na naszym dziale promocji nieustannie wrzucamy nowe, ciekawe oferty na akcesoria, konsole, podzespoły, gadżety czy gry wideo. Czasami jednak wystartuje wydarzenie tak duże, że warto o nim napisać w szerszym kontekście.

Black Friday 2024 Sale w GOG

Platforma GOG cieszy się niesłabnącą popularnością wśród graczy i sporą estymą ze względu na oferowanie wyłącznie pozbawionych DRM-ów i innych przeszkadzających elementów gier wideo. Choć platforma zaczynała jako faktycznie “dobre, stare gry”, dziś oferuje dostęp także do najświeższych premier. I wyprzedaże, których nie powstydziłby się Steam.

Na Steam jesienna wyprzedaż startuje już dzisiaj o godzinie 19:00 czasu polskiego. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać jeszcze te kilka godzin do wydarzenia. Możecie też skierować się na platformę GOG, gdzie już teraz zrobicie zakupy i potencjalnie oszczędzicie nawet setki złotych. Black Friday 2024 czas zacząć!

Tylko które tytuły szczególnie zasługują na uwagę? Spokojnie, przygotowaliśmy kilka propozycji!

Najciekawsze oferty na Black Friday w GOG:

Oczywiście to tylko zalążek tego, co czeka na Was na samej platformie. Główną stronę wyprzedaży znajdziecie w tym miejscu, więc zachęcam, aby tam zajrzeć. Wydarzenie potrwa do 3 grudnia 2024 roku.

Źródło: GOG