Genialne biurko i świetne krzesło gamingowe. Z tą promocją odświeżycie swój pokój

W RTV Euro AGD regularnie mają miejsce różnorakie promocje, w tym specjalne oferty adresowane głównie dla graczy. Najnowsza dotyczy jednak dość często pomijanych akcesoriów, które są kluczowe w zasadzie dla każdego. Na pewno dla tych, którzy korzystają z PC w pracy czy w wolnym czasie.

Chodzi bowiem o krzesło i biurko gamingowe. No nie da się ukryć – raczej nie wyobrażacie sobie korzystania z komputera bez tych dwóch tak kluczowych rzeczy. Niestety często zwraca się na nie najmniej uwagi, a niektórym wystarczy przecież zwykły stół czy krzesło sprzed wielu lat. W praktyce jednak są to tak istotne i ważne przedmioty, które bezpośrednio rzutują na komfort z siedzenia przy komputerze, jednocześnie dbając o to, aby nic nam się nie stało w na dłuższą metę.

Wady postawy, problemy z mięśniami, nerwami czy stawami oraz mnóstwo innych niebezpiecznych rzeczy – nie chcę Was straszyć, ale wystarczy już kilka godzin przez parę tygodni, aby na stałe narazić się różne choroby i problemy w przyszłości. Dlatego też warto skusić się na sprawdzone, dobrze oceniane i po prostu popularne biurko oraz krzesło. W RTV Euro AGD pojawiła się promocja właśnie na nie.

Biurko i krzesło gamingowe w promocji, czyli jak nie zrobić sobie kuku grając

Biurko Ultradesk PULSAR to jeden z najpopularniejszych na rynku modeli pozwalających na regulację wysokości. Szerokość blatu wynosi tu 120 cm, czyli na tyle dużo, że zmieścicie wszystkie najważniejsze (i te nieco mniej ważne też) akcesoria, gadżety i inne biurkowe przedmioty. Co więcej, w niezwykle atrakcyjnej cenie zgarniecie biurko z elektryczną regulacją wysokości, co automatycznie oznacza, że jednym wciśnięciem guzika możecie regulować wysokość między 55 a 81 cm. Komfort użytkowania zapewni wbudowany panel sterowania, wzmocniona rama ze stali oraz cichy silnik.

Kolejnym przedmiotem wartym uwagi jest krzesło gamingowe Corsair T3 Rush. No dobra, z przyzwyczajenia piszę “krzesło”, choć tak naprawdę chodzi tu o fotel i to nie byle jaki. Corsair to doceniona firma, która specjalizuje się w podobnych sprzętach, a T3 Rush to jeden z ich lepiej przyjętych modeli. Swoje kosztuje, ale na promocji i tak zgarniecie go taniej. Dzięki temu możecie liczyć na fotel z regulacją wysokości, pochylenia czy podłokietników.

Z obydwoma tymi sprzętami możecie liczyć na znacznie poprawienie komfortu korzystania z komputera. Oczywiście nie musicie ich kupować w “zestawie”, możecie sami dobrać odpowiednie biurko do tego krzesła czy też krzesło do biurka, wedle uznania.